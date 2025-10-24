عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو

كشف الفنان هاني حسن الأسمر نجل الفنان الراحل حسن الأسمر عن وصية والده له ، كما تحدث عن كواليس تسجيل أغنيته الشهيرة “كتاب حياتي يا عين” الذى كان يبكي اثناء تسجيلها.

وقال هاني حسن الأسمر خلال لقاءه فى بودكاست “boom shoot” المذاع على قناة صدي البلد تقديم المذيعة تقى الجيزاوي ، ان خبر وفاة والده الفنان حسن الأسمر جاء بشكل مفاجيء وان صديق الراحل حاول التواصل معه للتأكد من الخبر وسط صدمة كبيرة خاصة ان كان يتمتع بصحة جيدة وكان انتهي من تصوير إعلان لإحدي شركات الاتصالات.

وأضاف هاني حسن الأسمر ، ان والده تعرض لأزمة صحية بالتعب قبل وفاته مباشرة ، وكان الخبر بمثابة صدمة للجميع خاصة انه كان صديق الوسط الفني ولم يكون عداءات مطلقا.

وعن وصيته له قبل الوفاة ، قال هاني حسن الأسمر : انه متأثر بوالده بشكل كبير وكان طيب القلب لذلك هو يفعل مثل ما كان والده يفعل فى جميع المواقف .

وعن المطرب المفضل لوالده ، قال هاني حسن الأسمر: ان والده كان يحب يستمع لأغاني الفنان محمد فوزي تحديدا لأنه كان يعطي للأغنية مذاق خاص وبسيط .

هاني حسن الأسمر يوجه لوالده رسالة مؤثرة

وعند سؤاله عن والده ، اذا عاد الى الحياة مرة اخري لمدة يوم واحد فقط ، قال هاني حسن الأسمر انه يتمني ان يري والده وسيشكي له من جميع الأمور ، معلقا: "هقوله انا تعبت تعالي اتصرف انت كنت شايل حاجات كتير.

هاني حسن الأسمر يكشف سبب بكاء والده اثناء تسجيل اغنية “كتاب حياتي يا عين”

وكشف هاني حسن الأسمر كواليس اغنية “كتاب حياتي يا عين” للراحل والده وانه كان وسبب بكاءه اثناء تسجيل الأغنية ، قائلا ، انه والده كان متأثر بشكل كبير اثتاء التسجيل خاصة انه هو الذى لحن الأغنية وانه تذكر العديد من المواقف اثناء التسجيل لذلك كان يبكي .

هاني حسن الأسمر يكشف كواليس اغنية “اغلي من عنيا” مع والده الراحل

وعن كواليس احدث اغانيه “اغلي من عنيا” الذى شاركه بصوت والده مؤخرا ، قال هاني حسن الأسمر ان والده قام بتسجيل الأغنية قبل وفاته وسبب اطلاقها هو سؤال الجمهور بأنهم يتمنوا يسمعوا لشيء مميز مثل اغاني الراحل.

والأغنية من كلمات أحمد شتا وألحان محمود الخيامي، موضحا أن الأخير رحب بطرح الأغنية أخيرًا بعد سنوات من الانتظار. مشيرا إلى أنه تم إعداد الأغنية لتكون دويتو يجمع بين صوته وصوت والده.