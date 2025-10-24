قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يورتشيتش: مرتبط عاطفيا ببيراميدز.. ولن أدرب أي ناد آخر في مصر
خلاف حاد في الحكومة الإسرائيلية حول السيادة على الضفة الغربية
عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو
10 أسرار لـ الصلاة على النبي ليلة الجمعة
أقل عيار ذهب اليوم 24-10-2025
الدول العربية تدخل سباق الذهب.. من فيها الأكثر إنتاجا للمعدن الأصفر؟
فردوس عبد الحميد: مفكرتش يوم إني أكون ممثلة.. ودخولي الفن قدري
التحقيق مع بلوجر شهيرة بتهمة نشر فيديوهات مخلة
حبس 4 سيدات يمارسن الحرام بمقابل مادي بالإسكندرية
لجنة التفتيش الأمني تتفقد جاهزية مطار سفنكس لاستقبال وفود المتحف الكبير
المجلس السيادي السوداني ينفي عقد مفاوضات مع الدعم السريع في واشنطن
التموين: 100 ألف أسرة في بورسعيد تستفيد من منظومة الكارت الموحد
عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي
هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي
تقى الجيزاوي

كشف الفنان هاني حسن الأسمر نجل الفنان الراحل حسن الأسمر عن وصية والده له ، كما تحدث عن كواليس تسجيل أغنيته الشهيرة “كتاب حياتي يا عين” الذى كان يبكي اثناء تسجيلها.

وقال هاني حسن الأسمر خلال لقاءه فى بودكاست “boom shoot” المذاع على قناة صدي البلد تقديم المذيعة تقى الجيزاوي ، ان خبر وفاة والده الفنان حسن الأسمر جاء بشكل مفاجيء وان صديق الراحل حاول التواصل معه للتأكد من الخبر وسط صدمة كبيرة خاصة ان كان يتمتع بصحة جيدة وكان انتهي من تصوير إعلان لإحدي شركات الاتصالات.

وأضاف هاني حسن الأسمر ، ان والده تعرض لأزمة صحية بالتعب قبل وفاته مباشرة ، وكان الخبر بمثابة صدمة للجميع خاصة انه كان صديق الوسط الفني ولم يكون عداءات مطلقا.

وعن وصيته له قبل الوفاة ، قال هاني حسن الأسمر : انه متأثر بوالده بشكل كبير  وكان طيب القلب لذلك هو يفعل مثل ما كان والده يفعل فى جميع المواقف .

وعن المطرب المفضل لوالده ، قال هاني حسن الأسمر: ان والده كان يحب يستمع لأغاني الفنان محمد فوزي تحديدا لأنه كان يعطي للأغنية مذاق خاص وبسيط .

هاني حسن الأسمر يوجه لوالده رسالة مؤثرة

وعند سؤاله عن والده ، اذا عاد الى الحياة مرة اخري لمدة يوم واحد فقط ، قال هاني حسن الأسمر انه يتمني ان يري والده وسيشكي له من جميع الأمور ، معلقا: "هقوله انا تعبت تعالي اتصرف انت كنت شايل حاجات كتير.

هاني حسن الأسمر يكشف سبب بكاء والده اثناء تسجيل اغنية “كتاب حياتي يا عين”

وكشف هاني حسن الأسمر كواليس اغنية “كتاب حياتي يا عين” للراحل والده وانه كان وسبب بكاءه اثناء تسجيل الأغنية ، قائلا ، انه والده كان متأثر بشكل كبير اثتاء التسجيل خاصة انه هو الذى لحن الأغنية وانه تذكر العديد من المواقف اثناء التسجيل لذلك كان يبكي .

هاني حسن الأسمر يكشف كواليس اغنية “اغلي من عنيا” مع والده الراحل

وعن كواليس احدث اغانيه “اغلي من عنيا” الذى شاركه بصوت والده مؤخرا ، قال هاني حسن الأسمر ان والده قام بتسجيل الأغنية قبل وفاته وسبب اطلاقها هو سؤال الجمهور بأنهم يتمنوا يسمعوا لشيء مميز مثل اغاني الراحل.

 والأغنية من كلمات أحمد شتا وألحان محمود الخيامي، موضحا أن الأخير رحب بطرح الأغنية أخيرًا بعد سنوات من الانتظار. مشيرا إلى أنه تم إعداد الأغنية لتكون دويتو يجمع بين صوته وصوت والده.

هاني حسن الأسمر حسن الاسمر اغاني حسن الأسمر

