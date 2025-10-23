شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا

سلط السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية، الضوء على محطات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بروكسل، من خلال فيديو أظهر لقاء السيد الرئيس مع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوربية، وأنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبى، كما تضمن الفيديو مشاركة الرئيس السيسي في الجلسة الختامية للحدث الاقتصادي المصاحب لـ القمة الأوروبية المصرية الأولى، وكذلك لقاء الرئيس السيسي مع عدد من قادة ورؤساء ورؤساء حكومات الدول الأوروبية.

كما تضمن الفيديو التوقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر والاتحاد الأوروبى وشهد توقيع الاتفاقيات الرئيس السيسي ورئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية.

وسلّط الفيديو الضوء على ترحيب الجالية المصرية فى أوروبا بالرئيس السيسي عقب وصوله لمقر اقامته فى بروكسل، وكذا زيارة الرئيس السيسي لمقر البرلمان الأوروبي ولقائه مع روبرتا ميتسولا وعدد من أعضاء البرلمان، والكلمة التى سجلها الرئيس السيسى خلال زيارته.

وجاءت كلمة الرئيس السيسي المسجلة كالآتي:

"تشرفت اليوم بزيارة مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، والالتقاء بالسيدة روبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان، وإنه لمن دواعي سروري أن أتواجد في هذه المؤسسة العريقة التي تضطلع بدور محوري في قيم السلام والوحدة والاستقرار والرفاهية للشعوب الأوروبية الصديقة".

وأكمل الرئيس السيسي: "من خلال ممارسة ديمقراطية فريدة، تعبر عن قيم أوروبية راسخة وآمال وتطلعات الملايين من الطامحين في مستقبل مشرق لأوروبا".

وتابع الرئيس السيسي: "إن مصر تكن تقديرا كبيرا لشراكاتها الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي، وتثمن الدور الأوروبي الهام الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في تعزيز تلك الشراكة وترسيخها، تأسيسا على قيم الاحتران المتبادل والمصالح المشتركة ووحدة الهدف والمصير بين أوروبا وجيرانها، وفي مقدمتهم جمهورية مصر العربية، التي ستظل دائما وشعبها العظيم صديقا مخلصا ومحبا لجميع شعوب العالم".

كما سلط الفيديو الضوء على زيارة الرئيس السيسي للقصر الملكي ولقاء الملك فيليب ملك بلجيكا.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أتوجه بخالص الشكر لجلالةالملك فيليب، ملك بلجيكا، على حفاوة الاستقبال اليوم في بروكسل، وعلى ما يجمع بلدينا من علاقات ثنائية قويةومتميزة.

وأضاف الرئيس السيسي: كما أعرب عن تقديري للسيد أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، والسيدة أورسولا فون دير لاين،رئيسة المفوضية الأوروبية، على استضافة القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية.

وختم الرئيس حديثه قائلا: "كانت المناقشات ثرية وبنّاءة، وأكدت عمق العلاقات بين الجانبين، والتي بلغت مستوى غير مسبوق من التوافق. أتطلع إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وإلى القمة الثانية التي ستستضيفها مصر عام 2026".