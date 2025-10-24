تهديد جديد يواجه الزمالك.. إيقاف قيد محتمل بسبب مستحقات جروس

قال محمد مطاوع، الناقد الرياضي، إن نادي الزمالك، يترقب خلال الأيام المقبلة قرارًا جديدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يقضي بإيقاف قيد النادي مجددًا.



وأوضح محمد مطاوع، عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إن إيقاف القيد الجديد يأتي بسبب مستحقات متأخرة للمديرين الفنيين السابقين جوزيه جوميز وكريستيان جروس.



وأضاف محمد مطاوع، أن قرارات النيابة العامة هي التي ستحدد ما إذا كانت أرض الزمالك ستعود للنادي أم لا، مؤكدًا أن الأزمة المالية الحالية تمثل العقبة الأكبر أمام الإدارة.



وتابع مطاوع أن الزمالك لن يفتح ملف تمديد عقود الثلاثي أحمد حمدي، حسام عبدالمجيد، ومحمد السيد، إلا بعد حل أزمته المالية وتوفير سيولة كافية، مشيرًا إلى أنه في حال تلقي أي لاعب عروضًا للرحيل، فإن النادي قد يوافق عليها لتخفيف الضغوط المالية.