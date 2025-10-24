يورتشيتش: الزمالك استحق التتويج بالكأس

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، أن فريقه قدّم موسماً استثنائياً ونجح في تغيير الصورة الذهنية عن النادي في مواجهة الفرق الكبرى، مشيرًا إلى أن الزمالك استحق التتويج بكأس مصر الموسم الماضي.

وقال يورتشيتش خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "الزمالك فريق جيد، ونحن لا يمكن أن نفوز في كل المباريات، نهائي كأس مصر جاء بعد أيام قليلة من تتويجنا بدوري أبطال أفريقيا، والزمالك كان يستحق الكأس، لأنهم قدموا مجهودًا كبيرًا، وفريقي أيضًا أعطى كل ما لديه في اللقاء".

وأضاف المدير الفني الكرواتي: "بعد خمسة أو ستة أيام فقط من وصولي إلى مصر واجهنا مازيمبي في دوري الأبطال، وكانت تلك أول تجربة لي في البطولات القارية، وشعرت بعدها بدعم كبير من اللاعبين الذين كانت لديهم رغبة قوية في تحقيق الإنجازات، وهذا ما تحقق بالفعل".

وأشار يورتشيتش إلى أنه كان يسمع من قبل أن بيراميدز لا يجيد اللعب أمام الأهلي والزمالك، لكنه أكد أن هذا الأمر تغير تمامًا، قائلًا: "أصبحنا نواجه الفرق الكبرى، وواجهنا أهلي جدة أمام جماهيره، واستطعنا أن نغير أسلوب بيراميدز في الفترة الأخيرة".

كما كشف المدرب عن رغبته السابقة في مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في نهائي دوري الأبطال بدلاً من الأهلي، موضحًا: "كنت أتمنى اللعب ضد صن داونز، لأنني أرى أنه كان منافسًا أسهل من الأهلي، ومع ذلك أُكن احترامًا كبيرًا للنادي الأهلي لأنه نادٍ عظيم وله تاريخ كبير".

واختتم يورتشيتش حديثه موجهًا رسالة شكر للجماهير المصرية: "كنت سعيدًا جدًا بدعم جماهير الأهلي والزمالك والإسماعيلي لبيراميدز في نهائي دوري الأبطال، لقد شعرنا أن كل من يرتدي قميصًا مصريًا كان يدعمنا لأننا نمثل مصر في البطولة، وأشكرهم جميعًا على هذا الشعور الجميل".