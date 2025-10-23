بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

احتفل الفنان حاتم صلاح بحفل زفافه اليوم على فتاة من خارج الوسط الفني فى احد الفنادق.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل الزفاف ، اشرف زكي ، روجينا ، محمد عبد الرحمن توتا ، ويزو ، يوسف الشريف ، محمد جمعة ، عمرو سعد ، وأحمد سعد الذى قدم باقة من اغانيه المميزة .

حاتم صلاح فى مسلسل “ابن النادي”

من جهة أخرى، عبر الفنان حاتم صلاح عن سعادته الكبيرة بالتواجد في مُسلسل "ابن النادي"، وقال إنه يؤدي شخصية كابتن أسامة مدرب فريق "الشعلة"، وهو النادي محور الأحداث حيث يحاول المدرب إنقاذ النادي وإعادته إلى منصة البطولات.

وعن تعاونه مع أبطال المُسلسل قال إنها المرة الأولى التي يعمل فيها مع الجميع باستثناء آية سماحة، وأشار إلى أن الجميع كانوا مُتكاتفين لخروج العمل في أفضل صورة، وأثني كثيراً على طريقة عمل المخرج كريم سعد وقال إنه مُتمكن من أدواته ويُقدم الأجواء الرياضية بصورة احترافية مميزة.

وأكد أنه لا يمكن أن يعد بشيء مُحدد في مُسلسل "ابن النادي"، ولكن ما يؤكده أن كل فريق العمل اجتهد بقوة أمام وخلف الكاميرا لتقديم عمل يحترم عقل المُشاهد.

تدور أحداث المسلسل حول شخصية عمر، شاب مدلل لا يعرف أي شعور بالمسؤولية، تنقلب حياته رأسًا على عقب حادثة تقع في النادي بعد وفاة والده، ويقع على عاتقه قيادة نادٍ لكرة القدم مهدد بالانهيار، وبين ضغوط المنافسين، وسخرية الإعلام، وتشكيك الجميع في قدراته، فهل ينجح في تخطي الأزمات أم يخسر كل شيء.