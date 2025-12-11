غرفة "حماة الوطن" تتابع فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت بالدوائر الملغاة

تتابع غرفة العمليات المركزية بحزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، أعمال الفرز في انتخابات مجلس النواب 2025 بالدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا بمحافظات المرحلة الأولى.



جاء ذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، إغلاق لجان التصويت في 30 دائرة انتخابية، في الموعد المحدد في تمام التاسعة من مساء اليوم، وبدء عمليات فرز الأصوات.



وأشادت غرفة عمليات حماة الوطن، بحرص المواطنين في الدوائر التي شهدت الانتخابات على ممارسة حقهم الدستوري، والخروج لصناديق الاقتراع والمشاركة في التصويت الانتخابي.



وأشارت غرفة العمليات، إلى أن خروج الناخبين لصناديق الاقتراع، يؤكد حالة الوعي بين المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية، وثقة منهم في أن صوتهم له تأثير في اختيار من يمثلهم بمجلس النواب المقبل.



وأكدت غرفة العمليات، أن الجهات المعنية قامت بدورها على النحو الأمثل في التعامل مع أي شكاوى خلال عمليات التصويت على مدار اليومين، وهو الأمر الذي يؤكد الحرص على خروج العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.