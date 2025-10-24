قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليبيا.. اشتباكات بين فصائل تابعة لحكومة الوحدة بمصراته تسفر عن إصابات
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025
ثورة في واتساب.. قريبا يمكنك المراسلة بدون الحاجة لرقم هاتف
ما حكم استعمال السبحة في ذكر الله ؟.. الإفتاء تجيب
جبهة تحرير فلسطين: الرئيس السيسي لعب دورا كبيرا في دعم القضية الفلسطينية
المبادرة الوطنية الفلسطينية: مصر أفشلت مخطط التطهير العرقي وأوقفت الحرب على غزة
صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي
في مجلس الأمن.. مصر تحذر من تقويض اتفاق شرم الشيخ وتدين تشريعات إسرائيلية تمس الضفة
مسؤول أمريكي: نتنياهو على وشك تدمير اتفاق غزة.. وقلق في البيت الأبيض
مسئول بحماس: توافق فلسطيني لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ ونثمن دور مصر في دعم غزة
ثورة من قلب الجدران| ابتكار خرسانة ذكية تحول المباني إلى بطاريات.. تخِزن الطاقة وتضيء المصابيح
كم يومًا يفصلنا عن الصيام .. موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كم يومًا يفصلنا عن الصيام .. موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر

رمضان 2026
رمضان 2026
إسلام خالد

يترقب المصريون موعد شهر رمضان 2026 في مصر، كشفت الحسابات الفلكية الدقيقة، التي يعهدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

موعد رمضان 2026 في مصر

يزداد بحث المصريين والمسلمين في مختلف أنحاء العالم عن موعد شهر رمضان 2026 وعدد الأيام المتبقية على الصيام، إذ يمثل هذا الشهر الكريم موسمًا روحانيًا ينتظره الجميع لما يحمله من أجواء إيمانية مميزة تجمع بين العبادة، وصلة الرحم، والعطاء، والخير.

غرة رمضان وأول أيام الصيام

تشير الحسابات إلى أن غرة شهر رمضان لعام 2026 ستوافق يوم الخميس 19 فبراير 2026، ليكون هذا اليوم هو أول أيام الصيام في مصر ومعظم الدول العربية والإسلامية، وفق التقديرات الفلكية الأولية.

رمضان 2026

يولد هلال شهر رمضان 2026 مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة السابعة عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، أي قبل غروب شمس ذلك اليوم، ما يعني أن رؤية الهلال ستكون ممكنة فلكيًا في بعض الدول العربية والإسلامية، وبذلك يُتوقع أن يكون الخميس 19 فبراير هو أول أيام الشهر الكريم.

وأشار المعهد إلى أن شهر رمضان المبارك لعام 2026 من المتوقع أن يستمر لمدة 30 يومًا كاملة، على أن ينتهي مساء يوم الجمعة 20 مارس 2026، وبذلك تكون غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا يوم السبت 21 مارس 2026، وذلك وفق الحسابات الفلكية المبدئية التي أُعدت بمعامل أبحاث الشمس بالمعهد القومي.

موعد بدء الصيام

ومن المتوقع أن تختلف الرؤية الشرعية لهلال رمضان 2026 في بعض الدول، نظرًا لاختلاف المطالع، وهو ما قد يؤدي إلى تباين بسيط في موعد بدء الصيام بين الدول العربية، إلا أن مصر تعتمد رسميًا على ما تعلنه دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع الهلال في مساء يوم 29 من شهر شعبان 1447 هجريًا، لتعلن بعدها بشكل رسمي موعد أول أيام رمضان.

وبحسب الحسابات الحالية، يتبقى نحو أقل من أربعة أشهر على قدوم الشهر الكريم، ما يجعل العد التنازلي لرمضان 2026 قد بدأ رسميًا، في انتظار الإعلان الرسمي من الجهات المختصة مع اقتراب الموعد.

رمضان موعد شهر رمضان 2026 شهر رمضان 2026 رمضان 2026 موعد شهر رمضان شهر رمضان 2026 فلكيًا كم يومًا يفصلنا عن الصيام موعد رمضان 2026 شهر رمضان في مصر رمضان 2026 في مصر موعد رمضان 2026 في مصر غرة رمضان موعد بدء الصيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

اعترافات قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته بصاروخ ورميته فى 3 أماكن

اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

حاتم صلاح وزوجته

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

أرشيفية

العبوة بألف جنيه.. أزمة بنج الأسنان تتجدد والنقابة العامة تستغيث بالحكومة

ترشيحاتنا

الكحة

كيف تحمي نفسك من الفيروسات والأمراض التنفسية؟

زيت الزيتون

علاقة غريبة بين زيت الزيتون والإمساك

الكبد

اكتشاف بديل طبيعي لأدوية الكبد والكوليسترول وإنقاص الوزن

بالصور

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة

فيديو

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو

جريمه الإسماعيليه

خنق وتقطيع أشلاء.. تفاصيل مرعبة عن نهاية طفل الإسماعيلية الوحيد

هدى المفتى

ماذا حدث لأمعاء هدى المفتي؟ رضوى الشربيني تكشف السر الخطير لنحافتها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد