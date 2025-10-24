كم يومًا يفصلنا عن الصيام .. موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر

يترقب المصريون موعد شهر رمضان 2026 في مصر، كشفت الحسابات الفلكية الدقيقة، التي يعهدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

موعد رمضان 2026 في مصر

يزداد بحث المصريين والمسلمين في مختلف أنحاء العالم عن موعد شهر رمضان 2026 وعدد الأيام المتبقية على الصيام، إذ يمثل هذا الشهر الكريم موسمًا روحانيًا ينتظره الجميع لما يحمله من أجواء إيمانية مميزة تجمع بين العبادة، وصلة الرحم، والعطاء، والخير.

غرة رمضان وأول أيام الصيام

تشير الحسابات إلى أن غرة شهر رمضان لعام 2026 ستوافق يوم الخميس 19 فبراير 2026، ليكون هذا اليوم هو أول أيام الصيام في مصر ومعظم الدول العربية والإسلامية، وفق التقديرات الفلكية الأولية.

رمضان 2026

يولد هلال شهر رمضان 2026 مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة السابعة عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، أي قبل غروب شمس ذلك اليوم، ما يعني أن رؤية الهلال ستكون ممكنة فلكيًا في بعض الدول العربية والإسلامية، وبذلك يُتوقع أن يكون الخميس 19 فبراير هو أول أيام الشهر الكريم.

وأشار المعهد إلى أن شهر رمضان المبارك لعام 2026 من المتوقع أن يستمر لمدة 30 يومًا كاملة، على أن ينتهي مساء يوم الجمعة 20 مارس 2026، وبذلك تكون غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا يوم السبت 21 مارس 2026، وذلك وفق الحسابات الفلكية المبدئية التي أُعدت بمعامل أبحاث الشمس بالمعهد القومي.

موعد بدء الصيام

ومن المتوقع أن تختلف الرؤية الشرعية لهلال رمضان 2026 في بعض الدول، نظرًا لاختلاف المطالع، وهو ما قد يؤدي إلى تباين بسيط في موعد بدء الصيام بين الدول العربية، إلا أن مصر تعتمد رسميًا على ما تعلنه دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع الهلال في مساء يوم 29 من شهر شعبان 1447 هجريًا، لتعلن بعدها بشكل رسمي موعد أول أيام رمضان.

وبحسب الحسابات الحالية، يتبقى نحو أقل من أربعة أشهر على قدوم الشهر الكريم، ما يجعل العد التنازلي لرمضان 2026 قد بدأ رسميًا، في انتظار الإعلان الرسمي من الجهات المختصة مع اقتراب الموعد.