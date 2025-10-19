أعرف أول أيام شهر جمادى الأولى 1447 هـ

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال شهر جمادى الأولى لعام 1447 هـ سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك في تمام الساعة الثالثة و26 دقيقة عصرًا بتوقيت القاهرة المحلي الصيفي، يوم الثلاثاء 29 من ربيع الآخر 1447 هـ، الموافق 21 أكتوبر 2025 (وهو يوم الرؤية).

الهلال لن يُرى في عدد من الدول الإسلامية

وأوضح البيان أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في كل من كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا بإندونيسيا، مما يجعل رؤيته في هذه المناطق غير ممكنة.

وفي مكة المكرمة، يغرب القمر قبل غروب الشمس بـ 11 دقيقة، وفي القاهرة بـ 14 دقيقة، أما في باقي محافظات جمهورية مصر العربية فتتراوح مدة غروب القمر قبل الشمس بين 11 إلى 14 دقيقة.

كما يغرب القمر قبل الشمس في العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين صفر إلى 19 دقيقة، مما يعني استحالة رؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات في معظم هذه المناطق.

الأربعاء 22 أكتوبر المتمم لشهر ربيع الآخر

وبناءً على هذه الحسابات الفلكية، فإن يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 سيكون هو المتمم لشهر ربيع الآخر 1447 هـ، لتكون غرة شهر جمادى الأولى فلكيًا يوم الخميس 23 أكتوبر 2025.