العربية اتفحمت.. مصرع شاب في حادث على طريق السويس

لقى شاب مصرعه بعد اصطدام سيارته بأحد الأعمدة واشتعال النيران فيها على طريق السويس بنطاق القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع حادث مروع على طريق السويس واشتعال النيران في سيارة ملاكي.

على الفور انتقلت سيارات الإطفاء وسيارة اسعاف لموقع الحادث وتبين اصطدام سيارة ملاكي بعامود واشتعال النيران فيها ومصرع قائدها متفحما بداخلها وقامت قوات الحماية المدنية بإخماد الحريق.

كما نجحت قوات الحماية المدينة في تقطيع السيارة واستخراج جثة الشاب من داخلها وتحرر المحضر اللازم وم نقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة في القاهرة.