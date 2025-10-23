وزير الشباب والرياضة ومحافظ السويس يفتتحان صالة فنون قتالية وملعب خماسي بمركز شباب فيصل

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب طارق الشاذلي محافظ السويس، صالة الفنون القتالية الجديدة التي تحمل اسم الراحل يوسف أحمد مصطفى، إلى جانب افتتاح ملعب خماسي جديد بمركز شباب فيصل، وذلك ضمن جولتهما الميدانية اليوم بمحافظة السويس.

وشهد الوزير والمحافظ فعاليات البطولة الأولى للكاراتيه، التي تم إطلاق اسم اللاعب الراحل يوسف أحمد مصطفى – ابن مركز شباب فيصل – عليها تخليدًا لذكراه وتقديرًا لما قدمه من التزام وانضباط داخل المنظومة الرياضية.

وبدأت فعاليات البطولة بالوقوف دقيقة حداد على روح اللاعب الراحل، بحضور والده ووالدته وعدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة بالسويس وأعضاء مركز الشباب.

وخلال الافتتاح، أعرب والد البطل الراحل عن خالص شكره وتقديره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه واهتمامه بإطلاق اسم نجله على الصالة والبطولة، مشيرًا إلى أنه يتخذ جميع الإجراءات القانونية الخاصة بواقعة وفاة نجله، فيما أكد وزير الشباب والرياضة أنه وجه بمراجعة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالواقعة تنفيذًا لمبادئ العدالة والشفافية التي تنتهجها الوزارة في كل ما يخص الرياضيين.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن افتتاح صالة الفنون القتالية الجديدة يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية بمراكز الشباب وتوفير بيئة رياضية آمنة ومتكاملة للشباب والنشء، مشيدًا بالتعاون المثمر مع محافظة السويس في دعم الأنشطة والمشروعات الرياضية والشبابية بالمحافظة.

ومن جانبه، أعرب اللواء أركان حرب طارق الشاذلي محافظ السويس، عن تقديره لجهود وزارة الشباب والرياضة في دعم المنشآت الرياضية وتوفير فرص ممارسة الرياضة لأبناء المحافظة، مؤكدًا أن افتتاح هذه الصالة وإطلاق اسم الراحل يوسف أحمد مصطفى عليها يحمل رسالة وفاء وتقدير لأحد أبناء السويس المخلصين، الذين كانوا نموذجًا يحتذى في الأخلاق والروح الرياضية.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تواصل التعاون مع وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ مشروعات التطوير والتأهيل داخل مراكز الشباب، بما ينعكس إيجابيًا على خدمة أبناء السويس في مختلف المجالات الشبابية والرياضية.