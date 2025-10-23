قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الشباب والرياضة ومحافظ السويس يفتتحان ملعبا خماسيا بمركز شباب التوفيق

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
حمزة شعيب

افتتح الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أركان حرب طارق الشاذلي محافظ السويس، الملعب الخماسي الجديد بمركز شباب التوفيق، وذلك ضمن جولة الوزير بمحافظة السويس لتفقد وافتتاح عدد من المنشآت الشبابية والرياضية التي تم تطويرها حديثًا.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تسعى من خلال مشروعات التطوير إلى تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة تقدم أنشطة رياضية وتثقيفية وتربوية، موضحًا أن هذه المنشآت تمثل قاعدة أساسية لاكتشاف وصقل المواهب في مختلف الألعاب الرياضية.

وأشار الوزير إلى أن محافظة السويس تحظى باهتمام خاص من الوزارة في مشروعات التطوير والتأهيل، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لشبابها وأبنائها في مختلف القطاعات الرياضية والشبابية.

من جانبه، أعرب اللواء أركان حرب طارق الشاذلي محافظ السويس، عن شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة على جهوده المتواصلة في دعم البنية التحتية الرياضية داخل المحافظة، مؤكدًا أن افتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب التوفيق يمثل إضافة مهمة لأبناء المنطقة ويسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة كجزء من نمط الحياة اليومي.

وتأتي هذه الافتتاحات ضمن الجولة الميدانية لوزير الشباب والرياضة بمحافظة السويس، والتي تشمل تفقد عدد من مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، في إطار خطة الوزارة لمتابعة سير العمل بالمشروعات الشبابية في جميع محافظات الجمهورية.

حفل ختام منصة سيني جونة
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
سليم سحاب وهاني فرحات
تموين الشرقية
