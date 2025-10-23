الخطيب: تحملت ضغوطا صحية من أجل الأهلي.. وسنواصل ما بدأناه

قال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إن النادي يمتلك مقرات وفروعًا متكاملة تقدم خدماتها للأعضاء وفق خطة تطوير واضحة، مؤكدًا التزام المجلس ببرنامج خدمي شامل رغم التحديات.

وأوضح أنه عانى من إجهاد صحي ونصحه الأطباء بالراحة، لكنه لم يتمكن من الابتعاد عن العمل بسبب التزاماته داخل النادي وظروف الإدارة عقب مرض الراحل العامري فاروق.

وأضاف: «كنت قريبًا من الاعتذار عن الترشح، لكن دعم الجمعية العمومية ومطالبات الأعضاء بالاستمرار جعلتني أقرر خوض الانتخابات مجددًا لاستكمال المسيرة». وأشار إلى أنه اختار قائمته الانتخابية بعناية لتوزيع المسئوليات بما يضمن استمرار الأداء باحترافية وكفاءة.