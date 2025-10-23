الخطيب: الأهلي صاحب الفضل على الجميع



أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقبلة، أن الأهلي سيظل صاحب الفضل على الجميع، مشيرًا إلى أن المرحلة الماضية شهدت نجاحات كبيرة على كافة المستويات بفضل روح العمل الجماعي والانتماء داخل النادي.

وأضاف أن العمل في فرع التجمع بدأ رغم التحديات المالية وسداد أكثر من 300 مليون جنيه، لتتجاوز قيمة العضويات حاليًا مليارًا ونصف المليار جنيه، مشددًا على أن ما تحقق هو ثمرة تكامل الأجيال وتنافس المجالس السابقة في خدمة الكيان.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مجلس الإدارة الحالي ملتزم بتعزيز مبادئ الأهلي وتطوير لائحته ودستوره للحفاظ على مكانته وريادته في كل المجالات.

جاء ذلك خلال الندوة الانتخابية الثالثة لقائمة الخطيب، التي عُقدت مساء الخميس بفرع النادي في مدينة نصر، وسط حضور وتفاعل كبير من الأعضاء، في إطار استعدادات القائمة لانتخابات 31 أكتوبر الجاري.