الخطيب: الأهلي يعيش طفرة غير مسبوقة في الموارد والمنشآت

قال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إن النجاحات التي تحققت منذ عام 2017 جاءت نتيجة إدارة احترافية ورؤية اقتصادية واضحة، مؤكدًا أن النادي شهد طفرة غير مسبوقة على صعيد المنشآت والموارد المالية.

وأضاف أن العمل في فرع التجمع بدأ رغم التحديات المالية وسداد أكثر من 300 مليون جنيه، لتتجاوز قيمة العضويات حاليًا مليارًا ونصف المليار جنيه، مشددًا على أن ما تحقق هو ثمرة تكامل الأجيال وتنافس المجالس السابقة في خدمة الكيان.



واختتم حديثه بالتأكيد على أن مجلس الإدارة الحالي ملتزم بتعزيز مبادئ الأهلي وتطوير لائحته ودستوره للحفاظ على مكانته وريادته في كل المجالات.