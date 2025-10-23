الألماني موسيالا يعود للملاعب من جديد بعد غياب طويل بسبب الإصابة

عاد النجم الألماني جمال موسيالا إلى أجواء الملاعب بعد فترة غياب دامت أكثر من ثلاثة أشهر ونصف، حيث خاض أولى حصصه التدريبية في مركز الأداء بمقر نادي بايرن ميونخ، في خطوة وصفها اللاعب بأنها "رائعة" و"مليئة بالمشاعر"، بعد أن شعر مجددًا بالعشب تحت قدميه، وسط سعادة غامرة من جماهير النادي البافاري.

وقال موسيالا في تصريحات للموقع الرسمي لبايرن ميونخ: "كان أمرًا عظيمًا بالنسبة لي أن أعود إلى الملعب، كان شعورًا رائعًا"، مضيفًا أن أهم ما في الأمر هو أن "قدمي بحالة جيدة"، مؤكدًا أنه يتطلع إلى العودة التدريجية دون استعجال.

إصابة قوية وبرنامج تأهيلي صارم

وكان موسيالا تعرض لخلع في الكاحل وكسر في عظمة الشظية أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، ليبتعد عن الملاعب لفترة طويلة خضع خلالها لبرنامج تأهيلي مكثف داخل مقر النادي.

وشهد اليوم الخميس تطورًا مهمًا في رحلة التعافي، حيث أجرى اللاعب الدولي الألماني، البالغ من العمر 22 عامًا، أول حصة جري على ملعب التدريبات في "سابينير شتراسه"، إلى جانب مجموعة من تمارين التنسيق تحت إشراف مدرب اللياقة سيمون مارتينيلو، واصفًا تلك اللحظة بأنها "خطوة كبيرة جدًا".

تدرج في العودة وتجنب المخاطرة

وأوضح موسيالا أنه يتبع نهجًا تدريجيًا في التعافي قائلاً: "قفزتي الأولى كانت قبل أسابيع، ثم بدأت الجري على الجهاز، والآن عدت إلى أرض الملعب، نتقدم خطوة إلى الأمام كل أسبوع". وأضاف أنه سيبدأ قريبًا بالكرة عبر مراحل المراوغة والتمرير والتسديد، مشددًا على أنه "لا يريد التسرع في العودة"، وأن هدفه هو "العودة عندما يكون جاهزًا بنسبة 100%".

الدعم المعنوي من العائلة والفريق

ولم يخف موسيالا امتنانه الكبير للدعم الذي تلقاه من أسرته وزملائه والجماهير خلال فترة الإصابة، مؤكدًا أن ذلك ساعده على تجاوز الأوقات الصعبة. وكشف أن زميله الكندي ألفونسو ديفيز، الذي يتعافى بدوره من إصابة في الرباط الصليبي، كان من بين أكثر الداعمين له، قائلاً بابتسامة: "فونزي دعمني كثيرًا، نحن كعائلة واحدة كبيرة داخل النادي، والدعم يمنحنا دافعًا إضافيًا".

بايرن ميونخ في قمة تألقه

وتأتي عودة موسيالا إلى التدريبات في وقت يعيش فيه بايرن ميونخ واحدة من أفضل فتراته هذا الموسم تحت قيادة المدرب البلجيكي فنسنت كومباني، إذ حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا في مختلف البطولات، كان آخرها الفوز برباعية نظيفة على كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.

ويواصل النادي البافاري عروضه الهجومية القوية، بعدما جمع العلامة الكاملة في أول سبع جولات من الدوري بتسجيل 27 هدفًا مقابل 4 فقط في مرماه، إلى جانب ثلاثة انتصارات في دوري الأبطال بنتيجة إجمالية 12-2، وانتصارين في بطولتي السوبر والكأس المحليتين.

وبينما يترقب جمهور بايرن اللحظة التي يرون فيها القميص رقم 10 يلمع مجددًا فوق المستطيل الأخضر، يؤكد موسيالا أنه لن يتعجل، لأن عودته المقبلة ستكون "بكامل الجاهزية وبحماس جديد يليق باسم بايرن ميونخ".