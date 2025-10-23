قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي
حبس الملاكم المتهم بمشاركة والده في دهس عائلة بالشيخ زايد
الخطيب: الأهلي صاحب الفضل على الجميع.. وحققنا نجاحات كبيرة
نسف حل الدولتين.. بيان شديد اللهجة من الإمارات ضد قرار الكنيست الإسرائيلي
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات
الخميس المقبل.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
مندوب مصر بالأمم المتحدة: نحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام
الصين تدعو لاتباع الرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية" بشأن الأزمة الإنسانية في فلسطين
وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يناقشان تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر
عبير الشرقاوي توضح حقيقة انتشار شائعة وفاة والدها غضبان عليها
إنتر ميامي يعلن تجديد عقد ميسي 3 سنوات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الألماني موسيالا يعود للملاعب من جديد بعد غياب طويل بسبب الإصابة

موسيالا
موسيالا

عاد النجم الألماني جمال موسيالا إلى أجواء الملاعب بعد فترة غياب دامت أكثر من ثلاثة أشهر ونصف، حيث خاض أولى حصصه التدريبية في مركز الأداء بمقر نادي بايرن ميونخ، في خطوة وصفها اللاعب بأنها "رائعة" و"مليئة بالمشاعر"، بعد أن شعر مجددًا بالعشب تحت قدميه، وسط سعادة غامرة من جماهير النادي البافاري.

وقال موسيالا في تصريحات للموقع الرسمي لبايرن ميونخ: "كان أمرًا عظيمًا بالنسبة لي أن أعود إلى الملعب، كان شعورًا رائعًا"، مضيفًا أن أهم ما في الأمر هو أن "قدمي بحالة جيدة"، مؤكدًا أنه يتطلع إلى العودة التدريجية دون استعجال.

إصابة قوية وبرنامج تأهيلي صارم

وكان موسيالا تعرض لخلع في الكاحل وكسر في عظمة الشظية أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، ليبتعد عن الملاعب لفترة طويلة خضع خلالها لبرنامج تأهيلي مكثف داخل مقر النادي.

وشهد اليوم الخميس تطورًا مهمًا في رحلة التعافي، حيث أجرى اللاعب الدولي الألماني، البالغ من العمر 22 عامًا، أول حصة جري على ملعب التدريبات في "سابينير شتراسه"، إلى جانب مجموعة من تمارين التنسيق تحت إشراف مدرب اللياقة سيمون مارتينيلو، واصفًا تلك اللحظة بأنها "خطوة كبيرة جدًا".

تدرج في العودة وتجنب المخاطرة

وأوضح موسيالا أنه يتبع نهجًا تدريجيًا في التعافي قائلاً: "قفزتي الأولى كانت قبل أسابيع، ثم بدأت الجري على الجهاز، والآن عدت إلى أرض الملعب، نتقدم خطوة إلى الأمام كل أسبوع". وأضاف أنه سيبدأ قريبًا بالكرة عبر مراحل المراوغة والتمرير والتسديد، مشددًا على أنه "لا يريد التسرع في العودة"، وأن هدفه هو "العودة عندما يكون جاهزًا بنسبة 100%".

الدعم المعنوي من العائلة والفريق

ولم يخف موسيالا امتنانه الكبير للدعم الذي تلقاه من أسرته وزملائه والجماهير خلال فترة الإصابة، مؤكدًا أن ذلك ساعده على تجاوز الأوقات الصعبة. وكشف أن زميله الكندي ألفونسو ديفيز، الذي يتعافى بدوره من إصابة في الرباط الصليبي، كان من بين أكثر الداعمين له، قائلاً بابتسامة: "فونزي دعمني كثيرًا، نحن كعائلة واحدة كبيرة داخل النادي، والدعم يمنحنا دافعًا إضافيًا".

بايرن ميونخ في قمة تألقه

وتأتي عودة موسيالا إلى التدريبات في وقت يعيش فيه بايرن ميونخ واحدة من أفضل فتراته هذا الموسم تحت قيادة المدرب البلجيكي فنسنت كومباني، إذ حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا في مختلف البطولات، كان آخرها الفوز برباعية نظيفة على كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.

ويواصل النادي البافاري عروضه الهجومية القوية، بعدما جمع العلامة الكاملة في أول سبع جولات من الدوري بتسجيل 27 هدفًا مقابل 4 فقط في مرماه، إلى جانب ثلاثة انتصارات في دوري الأبطال بنتيجة إجمالية 12-2، وانتصارين في بطولتي السوبر والكأس المحليتين.

وبينما يترقب جمهور بايرن اللحظة التي يرون فيها القميص رقم 10 يلمع مجددًا فوق المستطيل الأخضر، يؤكد موسيالا أنه لن يتعجل، لأن عودته المقبلة ستكون "بكامل الجاهزية وبحماس جديد يليق باسم بايرن ميونخ".

جمال موسيالا موسيالا بايرن ميونخ

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

تويوتا لاندكروزر FJ

تويوتا تكشف النقاب عن الأيقونة لاندكروزر FJ الجديدة.. صور

باوربنك

Anker تطلق نسختين جديدتين من أجهزة بنك الطاقة

أسباب ضعف جهد السيارة

تعرف على أسباب ضعف جهد السيارة ؟

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية

منة شلبي واحمد الجنايني

بعد أنباء زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

