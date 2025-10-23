رئيسة الوزراء الليتوانية: روسيا تتصرف كـ"دولة إرهابية"

صرحت رئيسة الوزراء الليتوانية إنجا روجينيني، عقب انتهاك المجال الجوي، بأن روسيا تتصرف كـ"دولة إرهابية".

وأعلن الجيش الليتواني أن طائرتين عسكريتين روسيتين دخلتا المجال الجوي لليتوانيا، العضو في حلف الناتو، في 23 أكتوبر لمدة 18 ثانية تقريبًا.

وأضاف الجيش الليتواني أن الطائرتين، وهما مقاتلة من طراز سو-30 وطائرة صهريج للتزود بالوقود من طراز إيل-78، ربما كانتا في مهمة تدريب للتزود بالوقود عندما حلقتا على ارتفاع 700 متر فوق ليتوانيا قادمتين من منطقة كالينينجراد.

وأعلنت وزارة الخارجية الليتوانية أن ليتوانيا استدعت كبير الدبلوماسيين الروس في البلاد وقدمت احتجاجًا شديد اللهجة، وأبلغت حلفاءها في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي ومجلس شمال الأطلسي بالحادث.

قالت رئيسة الوزراء الليتوانية إنغا روجينيني على فيسبوك: "يُظهر هذا الحادث مجددًا أن روسيا تتصرف كدولة إرهابية، متجاهلةً القانون الدولي وأمن الدول المجاورة".

وأضافت: "ليتوانيا آمنة. بالتعاون مع حلفائنا، نعتني بكل شبر من بلادنا وندافع عنه".

وأعلن الجيش أن طائرات يوروفايتر تايفون الإسبانية التابعة لشرطة البلطيق الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) انطلقت ردًا على ذلك، وهي تُسيّر دوريات في المنطقة.

وصرح وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك-كاميش لقناة TVN24 الخاصة: "هذا يُظهر أن اليقظة مطلوبة دائمًا، وأن روسيا لا تهدأ أو تتراجع بأي حال من الأحوال".

انتهكت ثلاث طائرات عسكرية روسية المجال الجوي لإستونيا لمدة 12 دقيقة في 19 سبتمبر.

وقد أرسل الناتو مقاتلات ورافقها إلى الخارج.

نفت روسيا دخول طائراتها إلى إستونيا، قائلةً إن تالين لا تملك أي دليل يدعم ادعائها، وأنها تسعى إلى تصعيد التوترات بين الشرق والغرب.

قبل تسعة أيام، دخلت أكثر من 20 طائرة روسية بدون طيار المجال الجوي البولندي وأسقطت طائرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعضها، وهي المرة الأولى التي تطلق فيها دولة عضو في الحلف النار على أهداف روسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا.