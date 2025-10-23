جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الخميس بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على جنوب لبنان مستهدفا بلدة عربصاليم، بمحيط المدرسة ومبنى البلدية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على شرق لبنان باستخدام 5 مقاتلات نفذت غارات على 16 هدفا شرقي لبنان.

وأوضحت القناة الـ12 العبرية أن غارات سلاح الجو الإسرائيلي في وادي لبنان استهدفت موقع استراتيجي لإنتاج الأسلحة الدقيقة لحزب الله.

وطالت الغارات الإسرائيلية منطقة جرود جنتا على السلسلة الشرقية، من مرتفعات علي الطويل في جرد الهرمل، وامتدت لتشمل جرد شمسطار على السلسلة الغربية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خرق الهدنة الموقعة مع حزب الله في نوفمبر الماضي، مع استمرار تمركزه في عدة نقاط في جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله بوقت سابق أنه مستعد للانسحاب من الأراضي اللبنانية الجنوبية حالة استلام قوات تابعة للجيش اللبناني النقاط الحدودية مع دولة الاحتلال وهو ما ترفضه إسرائيل.