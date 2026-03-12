مها أبو بكر: منع الأب من رؤية أبنائه قد يعرض الأم للحبس ورفع الحضانة

أكدت مها أبو بكر، المحامية بالنقض، أن السيدة التي تمنع زوجها من رؤية أولاده قد تتعرض لعقوبات، منها دفع تعويض مدني.

وأضافت مها أبو بكر، خلال حوارها ببرنامج لازم يتشاف تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن السيدة التي تمنع الأب من رؤية أولاده قد يحرر ضدها محضر امتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وهذه تعد جنحة.

ولفتت إلى أن العقوبة قد تصل إلى الحبس لعدم تنفيذ حكم قضائي، مؤكدة أن السيدة التي تمتنع عن تنفيذ قرار الرؤية قد تحبس بسبب عدم تنفيذ الحكم القضائي.

وأشارت إلى أن القانون واضح، إذ يبدأ بإنذار، ثم توقيع غرامة، وبعد ذلك قد تُرفع الحضانة منها وتنتقل إلى والدتها، كونها تأتي بعد الأم في ترتيب الحضانة، وقد تكون لمدة 6 أشهر أو مدة معينة، وقد تصل العقوبة في النهاية إلى الحبس.