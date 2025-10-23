ليتوانيا: طائرة عسكرية روسية حلقت في أجوائنا.. والناتو تتصدى

صرحت وزارة الدفاع الليتوانية أن طائرة عسكرية روسية انتهكت المجال الجوي الليتواني لفترة وجيزة في 23 أكتوبر 2025، مما استدعى ردًا سريعًا من طائرات الناتو التي كانت تقوم بدوريات.

وكتبت الدفاع الليتوانية على منصة "إكس": "تحركت قواتنا بسرعة مع طائرات حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي كانت تقوم بدوريات"، بحسب ما أفاد به موقع "إيروتايم" المتخصص في أخبار الطيران.

وأضافت الوزاة أن ليتوانيا لا تزال قوية ومستعدة وكل شبر من بلادنا محمي".

ولم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور بشأن طراز الطائرة المعنية، أو مدة الانتهاك، أو موقعها الدقيق.

وعلق الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا: "أدين بشدة انتهاك المجال الجوي الليتواني مؤخرًا من قبل طائرة مقاتلة وطائرة نقل تابعة للاتحاد الروسي من كالينينجراد".

وأضاف: "هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي والسيادة الإقليمية لليتوانيا، وعلينا الرد عليه".

وأكد الرئيس الليتواني مجددا على أهمية تعزيز جاهزية الدفاع الجوي الأوروبي، مشيرا إلى أنه سوف يستدعي ممثلي السفارة الروسية في ليتوانيا للاحتجاج على السلوك المتهور والخطير.