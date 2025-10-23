مؤشرات الأسهم الأمريكية ترتفع مدعومة بأسهم قطاع التكنولوجيا

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الخميس على ارتفاع مدعومة بأسهم قطاع التكنولوجيا، حيث حاول المستثمرون استعادة توازنهم بعد الهبوط الذي شهدته الأسواق أمس.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5%، مدعوماً بمكاسب في أسهم مثل أمازون، برودكوم، وميتا بلاتفورمز، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، بينما تداول مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعًا بـ36 نقطة، أي بنسبة 0.1%.

ويتابع المستثمرون أيضًا تقارير أرباح أكبر الشركات الأمريكية، والتي يعتقد الكثيرون أنها قد تكون حاسمة، حيث شهدت أسهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية انخفاضًا بنسبة 4% عقب نتائج مختلطة للربع الثالث، وتراجعت أسهم شركة IBM للتكنولوجيا بنسبة 5% بعد أن تفوقت على توقعات وول ستريت لكنها سجلت إيرادات برمجيات متوافقة مع التوقعات.

وراقب المتداولون في وول ستريت أيضًا ارتفاع أسعار النفط بعد أن فرضت إدارة ترامب عقوبات إضافية على أكبر شركتين لخام النفط في روسيا، روسنفت ولوك أويل، بسبب "عدم التزام جاد بعملية سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا."

وتبقى التجارة محور الاهتمام أيضًا، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس إنه تم الترتيب لاجتماعه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينج، ما خفف بعض المخاوف بشأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين التي ضغطت على الأسواق أمس.