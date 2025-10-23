الصين تدعو لاتباع الرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية" بشأن الأزمة الإنسانية في فلسطين

دعت الصين، اليوم /الخميس/، المجتمع الدولي إلى اتخاذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية كدليل إرشادي للتخفيف الفعّال من الأزمة الإنسانية في فلسطين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "قوه جيا كون" - خلال مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)- إن المجتمع الدولي بحاجة إلى بذل جهود حثيثة من أجل التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.

وأكدت محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، أن إسرائيل ملزمة بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المساعدات التي تقدمها وكالات أممية.

وقال متحدث الخراجية الصينية، إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ينص بوضوح على أن إسرائيل مُلزمة بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يستجيب لشواغل وتطلعات المجتمع الدولي الواسعة.

وأوضح أن الصين، بصفتها دولة كبرى مسؤولة، شاركت بنشاط في مداولات محكمة العدل الدولية، وقدمت آراءً مكتوبة وأدلت ببيانات شفهية في المحكمة، شرحت فيها مواقفها بشكل كامل بشأن قضايا القانون الدولي المهمة، مضيفا أن مواقف الصين ظهرت بشكل كامل في الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة.

وأضاف جيا كون: "سنواصل المشاركة بشكل بنّاء في الشؤون القانونية الدولية، وحماية النزاهة والعدالة الدوليين من خلال تدابير ملموسة، وتعزيز تقدم سيادة القانون الدولي"، مؤكدُا أن موقف الصين بشأن القضية الفلسطينية ثابت وواضح، وأن الصين لطالما تمسكت بالعدالة ودعمت بحزم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

