موسكو: المحكمة الأوروبية المقترحة ضد روسيا غير شرعية وستواجه بعواقب

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المحكمة التي يسعى الاتحاد الأوروبي لإنشائها ضد روسيا ستكون "باطلة وغير شرعية"، محذرة من عواقب على الدول التي قد تنضم إليها.

وقالت زاخاروفا- خلال إحاطة إعلامية أوردتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم /الخميس/- إن أعمال وقرارات هذا الكيان، إن وجد، ستكون بلا قيمة بالنسبة لروسيا، مشددة على أن انضمام أي دولة إليه سيعد "خطوة عدائية للغاية ذات عواقب حتمية".

وأضافت أن مبادرة الاتحاد الأوروبي تمثل "آلية عدالة مصممة خصيصًا" لا علاقة لها بالحقيقة أو سيادة القانون، معتبرة أنها تنشئ سابقة خطيرة يمكن استخدامها لاحقا ضد الدول الغربية نفسها.

وأوضحت أن "هذه الفكرة مدمرة تمامًا لواضعيها، وتقوّض أسس القانون الدولي بلا شك".

وكانت كايا كالاس، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد صرحت، في وقت سابق، بأن 25 دولة عضوًا في الاتحاد أعربت عن رغبتها في المشاركة في "محكمة خاصة" بشأن أوكرانيا، دون تسمية روسيا مباشرة.

وسبق أن اتهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين الاتحاد الأوروبي بمحاولة "التغطية على تورطه في جرائم الحرب في أوكرانيا" عبر هذه المبادرة، فيما أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو لن تتعامل مع أي محاولات لإنشاء محكمة من هذا النوع.

