استمرار أعمال تطوير أحد أضخم المشروعات السكنية بمدينة بورفؤاد

محافظات

إنشاء شبكة صرف صحي جديدة تخدم 118 عقارًا
محمد الغزاوى

تواصل الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد، أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة مساكن الحزب الوطني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، وضمن خطة جهاز تعمير سيناء لتطوير المناطق السكنية والارتقاء بالبنية التحتية، وذلك تحت إشراف اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء، وبمتابعة المهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات والمشرف العام على منطقة تعمير بورسعيد، والدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد .

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد، أن الأعمال الحالية تشهد الانتهاء من وضع الطبقة الإسفلتية السطحية بشارع المعتصم بالله بداية من شارع محمد متولي الشعراوي وصولاً إلى شارع نور الإسلام، وذلك في إطار مخطط تطوير ورفع كفاءة منطقة الحزب الوطني بالتنسيق بين جهاز تعمير سيناء – منطقة تعمير بورسعيد، ومجلس مدينة بورفؤاد.

كما تشمل خطة التطوير أعمال الرصف ورفع كفاءة وتجميل الشوارع، وتركيب أعمدة الإنارة الديكورية الحديثة.تنفيذ أعمال “لاند سكيب” راقية، وإزالة ورفع الإشغالات والتعديات والمخالفات وتوسعة عدد من الطرق وتخصيص أماكن لانتظار السيارات، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، وإنشاء شبكة صرف صحي جديدة تخدم 118 عقارًا، وإزالة الترانشات القديمة المتهالكة، ورفع كفاءة الأرصفة والبلدورات ومسارات المشاة، والحفاظ على المسطحات الخضراء وإعادة تنسيق الزراعات العشوائية بما يتوافق مع المخطط العام للتطوير.

وتنفيذ عدد 3 مطبات صناعية جديدة بشوارع مصعب بن عمير، عمر بن عبد العزيز، والإمام أبو حنيفة، وذلك لضبط السرعات وتحقيق أعلى معدلات الأمان المروري داخل المنطقة، خاصة مع اقتراب انتهاء أعمال التطوير الجارية.

ويمتد نطاق العمل من شارع القدس الشريف وحتى شارع العباس، ومن شارع نور الإسلام وحتى شارع الشيخ محمد متولي الشعراوي، متضمنًا الشوارع الفرعية والممرات الداخلية، في واحدة من أضخم عمليات التطوير التي تشهدها مدينة بورفؤاد خلال الفترة الحالية.

بورفؤاد بورسعيد الحزب الوطني محافظة بورسعيد

إنشاء شبكة صرف صحي جديدة تخدم 118 عقارًا

