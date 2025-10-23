قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ200 ألف جنيه .. امتلك شقة كاملة التشطيب في مشروع «ديارنا»
حزام غزة الإنساني.. القصة الكاملة لمقترح أمريكي جديد لعملية توزيع المساعدات
طفل شبرا الخيمة في الدارك ويب أمام جنايات الإتجار بالبشر بـ 3 قضايا
يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة
هند الضاوي: ما تفعله إسرائيل لا يختلف عن حقبة هتلر.. ونتنياهو يصدر المشاكل لترامب
دخل ثابت 5125 جنيهًا.. شهادات ادخار بنك مصر تبدأ بـ20.5%
العبوة بألف جنيه .. أزمة بنج الأسنان تتجدد.. والأطباء تستغيث بالحكومة
نائب الرئيس الأمريكي: التصويت على ضم الضفة الغربية لإسرائيل خطوة حمقاء.. فيديو
شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا
ننشر القائمة النهائية لمترشحي دوائر محافظة الدقهلية عن النظام الفردي
الرئيس السيسي يوجه الشكر لملك بلجيكا على حفاوة الاستقبال
إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. الشروط وخطوات التسجيل عبر دعم مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حزام غزة الإنساني.. القصة الكاملة لمقترح أمريكي جديد لعملية توزيع المساعدات

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية
ناصر السيد

تدرس الولايات المتحدة مقترحًا لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، من شأنه أن يحل محل مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل والمدعومة من الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لنسخة من الخطة اطلعت عليها رويترز.

وصرح مسؤول أمريكي ومسؤول إنساني مطلع على الخطة بأن هذا المقترح هو واحد من عدة مفاهيم قيد الدراسة، في إطار سعي واشنطن لتسهيل زيادة إيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني بعد عامين من الحرب.

ويتمثل "العمود الفقري التشغيلي" للمقترح الذي اطلعت عليه رويترز في ما يسمى "حزام غزة الإنساني" - وهو عبارة عن ١٢-١٦ مركزًا إنسانيًا موزعة على طول الخط الذي انسحبت إليه القوات الإسرائيلية داخل غزة وستخدم هذه المراكز السكان على جانبي الخط.

ستشمل المراكز أيضًا "مرافق مصالحة طوعية" للمسلحين للتخلي عن أسلحتهم والحصول على عفو، وقواعد عمليات متقدمة للقوات المستقبلية مع قوة الاستقرار الدولية المخطط لها للمساعدة في نزع السلاح من غزة.

وفقًا للاقتراح، الذي ينص أيضًا على أن الهدف هو إيصال جميع المساعدات إلى غزة عبر المراكز في غضون 90 يومًا، "ستُكلف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في غزة باستخدام المنصة التي يديرها مركز تنسيق القوافل المدنية (CMCC) وتوفير السلع الموزعة من المراكز".

بموجب المقترح الذي اطلعت عليه رويترز، ستُستخدم المراكز لما يلي: تأمين مستودعات المساعدات لتوزيع الغذاء والماء والإمدادات الطبية وغيرها من المساعدات مباشرةً على المدنيين؛ ومراكز لوجستية ومستودعات يمكن لمنظمات الإغاثة من خلالها توزيع حصص الإعاشة والسلع في نفس اليوم على المدنيين في عمق غزة باستخدام شاحنات صغيرة؛ ومراكز بنية تحتية لإعادة تأهيل المياه والكهرباء والصرف الصحي والمرافق الطبية والمطابخ والمخابز الجماعية. 

ينص الاقتراح على أن صندوق الإغاثة العالمي (GHF) سيُدمج/يُستبدل بمنظمة الصليب الأحمر الإماراتي/المغربي ومنظمة "سامري بيرس"، وهي منظمة إغاثة مسيحية إنجيلية.

ويقول الاقتراح: "سيقوم مركز تنسيق القوافل المدنية (CMCC) بمراقبة وتأمين القوافل من خلال مراقبة الطائرات بدون طيار، لضمان عدم اعتراض حماس للشاحنات". 

من المرجح أن تحذر الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية من الخطة التي تشبه جزئيًا أسلوب صندوق الإغاثة العالمي (GHF) في استخدام مراكز توزيع آمنة ومرافقة مسلحة لنقل المساعدات. 

توزيع المساعدات مؤسسة غزة الإنسانية مساعدات إنسانية إلى غزة حزام غزة الإنساني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

صورهم على الأنترنت.. القبض على 4 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

صورهم على الانترنت..القبض على 4 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

ترشيحاتنا

شهادة المرأة على عقد الزواج

هل يجوز شهادة المرأة على عقد الزواج؟ اعرف الرأي الحاسم للفقهاء

صلاة الفجر

هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

الزكاة

ما ضابط الحاجة الأصلية في الزكاة؟

بالصور

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا

منة شلبي واحمد الجنايني

بعد أنباء زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد