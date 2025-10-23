حزام غزة الإنساني.. القصة الكاملة لمقترح أمريكي جديد لعملية توزيع المساعدات

تدرس الولايات المتحدة مقترحًا لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، من شأنه أن يحل محل مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل والمدعومة من الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لنسخة من الخطة اطلعت عليها رويترز.

وصرح مسؤول أمريكي ومسؤول إنساني مطلع على الخطة بأن هذا المقترح هو واحد من عدة مفاهيم قيد الدراسة، في إطار سعي واشنطن لتسهيل زيادة إيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني بعد عامين من الحرب.

ويتمثل "العمود الفقري التشغيلي" للمقترح الذي اطلعت عليه رويترز في ما يسمى "حزام غزة الإنساني" - وهو عبارة عن ١٢-١٦ مركزًا إنسانيًا موزعة على طول الخط الذي انسحبت إليه القوات الإسرائيلية داخل غزة وستخدم هذه المراكز السكان على جانبي الخط.

ستشمل المراكز أيضًا "مرافق مصالحة طوعية" للمسلحين للتخلي عن أسلحتهم والحصول على عفو، وقواعد عمليات متقدمة للقوات المستقبلية مع قوة الاستقرار الدولية المخطط لها للمساعدة في نزع السلاح من غزة.

وفقًا للاقتراح، الذي ينص أيضًا على أن الهدف هو إيصال جميع المساعدات إلى غزة عبر المراكز في غضون 90 يومًا، "ستُكلف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في غزة باستخدام المنصة التي يديرها مركز تنسيق القوافل المدنية (CMCC) وتوفير السلع الموزعة من المراكز".

بموجب المقترح الذي اطلعت عليه رويترز، ستُستخدم المراكز لما يلي: تأمين مستودعات المساعدات لتوزيع الغذاء والماء والإمدادات الطبية وغيرها من المساعدات مباشرةً على المدنيين؛ ومراكز لوجستية ومستودعات يمكن لمنظمات الإغاثة من خلالها توزيع حصص الإعاشة والسلع في نفس اليوم على المدنيين في عمق غزة باستخدام شاحنات صغيرة؛ ومراكز بنية تحتية لإعادة تأهيل المياه والكهرباء والصرف الصحي والمرافق الطبية والمطابخ والمخابز الجماعية.

ينص الاقتراح على أن صندوق الإغاثة العالمي (GHF) سيُدمج/يُستبدل بمنظمة الصليب الأحمر الإماراتي/المغربي ومنظمة "سامري بيرس"، وهي منظمة إغاثة مسيحية إنجيلية.

ويقول الاقتراح: "سيقوم مركز تنسيق القوافل المدنية (CMCC) بمراقبة وتأمين القوافل من خلال مراقبة الطائرات بدون طيار، لضمان عدم اعتراض حماس للشاحنات".

من المرجح أن تحذر الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية من الخطة التي تشبه جزئيًا أسلوب صندوق الإغاثة العالمي (GHF) في استخدام مراكز توزيع آمنة ومرافقة مسلحة لنقل المساعدات.