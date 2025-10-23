قرعة الحج 2026.. شروط التقديم وخطوات التسجيل إلكترونيا لأول مرة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

عبد الفتاح تركي

حج القرعة 2026 .. أعلنت وزارة الداخلية المصرية رسميًا عن فتح باب التقديم في قرعة الحج 2026، بدءًا من منتصف شهر أكتوبر الجاري وحتى يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، عبر مراكز وأقسام الشرطة بجميع المحافظات أو من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج

يأتي ذلك ضمن استعدادات الدولة لتنظيم موسم حج منضبط وآمن، يضمن العدالة والشفافية في اختيار الحجاج المستوفين للشروط، وفق ضوابط جديدة تركز على أحقية غير المؤدين للفريضة من قبل.

موعد التسجيل وآلية التقديم في قرعة الحج 2026

يبدأ التقديم رسميًا للحج هذا العام إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي للبوابة المصرية الموحدة للحج التابعة لوزارة الداخلية، والتي تتيح للمواطنين إنشاء حساب شخصي وتقديم الطلب دون الحاجة إلى الذهاب للمقار الإدارية.

واقرأ أيضًا:

قرعة الحج السياحي 2025


يستمر استقبال الطلبات حتى الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، على أن تُجرى القرعة العلنية الإلكترونية لاحقًا لتحديد الفائزين بالمقاعد المخصصة لكل محافظة.

ويمكن للمواطنين الراغبين في التسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للبوابة، ثم اختيار خيار «تسجيل طلب حج قرعة الإنترنت»، وملء الاستمارة المطلوبة التي تشمل البيانات الشخصية والرقم القومي وتاريخ الميلاد، مع تحديد نوع الطلب سواء كان فرديًا، أو مرافقًا، أو بدل متوفى.

بعد الانتهاء من الخطوات، يحصل المتقدم على رقم طلب إلكتروني يستخدم لاحقًا للاستعلام عن نتيجة القرعة ومتابعة حالة الطلب.

قرعة الحج بسوهاج

طريقة التسجيل الإلكتروني خطوة بخطوة

  • الدخول إلى موقع البوابة المصرية الموحدة للحج.
  • اختيار أيقونة «تسجيل طلب حج قرعة إنترنت».
  • إدخال البيانات الشخصية بدقة (الاسم رباعي – الرقم القومي – تاريخ الميلاد – المحافظة – رقم الهاتف).
  • تحديد نوع الحج المطلوب.
  • تحميل المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية واضحة، وأهمها صورة البطاقة الشخصية.
  • الموافقة على الشروط والتعليمات قبل الضغط على زر «تأكيد الطلب».
  • الاحتفاظ برقم الطلب بعد انتهاء التسجيل لمتابعة النتيجة لاحقًا.
قرعة الحج

الشروط العامة للتقديم في قرعة الحج 2026

أوضحت وزارة الداخلية أن من أبرز شروط التقديم أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا داخل البلاد، وأن يكون لائقًا صحيًا لأداء المناسك، مع ألا يقل عمره عن 25 عامًا وقت التسجيل.
كما يشترط سداد مقدم جدية الحجز خلال المدة المحددة، وأن يكون المتقدم لم يؤدِ فريضة الحج خلال آخر 5 سنوات، إفساحًا للمجال أمام من لم يحج من قبل.

ويسمح بوجود مرافق واحد فقط في بعض الحالات الخاصة مثل كبار السن وذوي الهمم، شريطة تقديم المستندات الطبية الداعمة لذلك.

مشاهد مؤثرة في قرعة الحج بالإسماعيلية

الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج 2026

يتعين على المتقدمين تجهيز مجموعة من المستندات الرسمية لتقديم الطلب بشكل صحيح، وتشمل:

  • 6 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.
  • إيصال سداد مقدم الحجز من البنك أو البريد.
  • صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.
  • جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.
  • شهادة التطعيم ضد الالتهاب السحائي والإنفلونزا الموسمية.
  • شهادة طبية معتمدة من مستشفى حكومي تثبت اللياقة الصحية.

وفي حال وجود مرافق، يجب تقديم المستندات الدالة على صلة القرابة حتى الدرجة الرابعة، مرفقة بصورة من بطاقة الرقم القومي للمرافق وشهادة ميلاده.

رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2023

الفئات المسموح لها بالتقديم والقيود الصحية

أكدت الوزارة أن الأولوية ستكون لمن لم يسبق له أداء الفريضة مطلقًا، سواء المتقدم الفردي أو المرافق، مع تقديم إقرار رسمي يفيد بعدم الحج سابقًا.
كما يشترط أن يكون سن المتقدم الفردي 21 عامًا على الأقل، ويُسمح بمرافقة من بلغ 18 عامًا في حالات كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما يُمنع تمامًا سفر الأطفال دون 12 عامًا.

وبالنسبة للقيود الصحية، يُمنع سفر المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة خطيرة مثل الفشل الكلوي، أو المراحل المتقدمة من أمراض القلب والكبد، أو مرضى الزهايمر والسرطان النشط، إضافة إلى النساء الحوامل في الشهور الأخيرة أو الحالات عالية الخطورة.

تنظيم أدق وعدالة أكبر في قرعة الحج 2026

يرى مراقبون أن النظام الجديد لقرعة الحج 2026 يمثل تحولًا نوعيًا في إدارة موسم الحج المصري، حيث اعتمدت وزارة الداخلية على التحول الرقمي الكامل في التسجيل والتحقق من البيانات، بما يضمن الشفافية والعدالة في اختيار الفائزين.

الاعتماد على قاعدة بيانات إلكترونية موحدة يسهم في منع تكرار الطلبات، وكشف الحالات غير المستحقة، كما يسهل عملية الفرز والمتابعة حتى بعد إعلان النتيجة.

قرعة الحج 2025


كذلك، فإن اشتراط أداء الفريضة لأول مرة يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، ويتيح لأكبر عدد ممكن من المصريين تحقيق حلم الحج، خصوصًا في ظل محدودية الحصص الممنوحة من الجانب السعودي.

ومن المتوقع أن يتم إجراء القرعة العلنية الإلكترونية خلال شهر نوفمبر المقبل، لتحديد الأسماء المقبولة رسميًا، يليها فتح باب سداد باقي الرسوم واستكمال الإجراءات تمهيدًا للسفر في موسم الحج لعام 2026.

