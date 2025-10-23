مسؤول أمريكي كبير: ترامب سيعاقب نتنياهو إذا أفسد اتفاق غزة

أكد مسؤول أمريكي كبير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسير على خط رفيع للغاية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح المسئول في تصريحات للقناة الـ12 العبرية أن الأمريكيين يشعرون بالقلق إزاء عدد من الأحداث المحرجة التي وقعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في إسرائيل، خلال زيارة نائب الرئيس جي دي فانس إلى تل أبيب.

وأوضح المسئول الذي لم يكشف هويته أن أبرز هذه الأحداث هو التصريح المؤسف لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسئيل سموتريتش بشأن السعودية، والذي قدم عنه اعتذارًا مقتضبًا.

بالإضافة إلى ذلك، تصريح نتنياهو الذي قال فيه بعبارات لا لبس فيها إن إسرائيل "لن توافق على تدخل جنود أتراك في قطاع غزة - هذا خط أحمر".