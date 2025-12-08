مهيب عبد الهادي ينتقد إدارة الأهلي بعد رحيل علي معلول

عبر الإعلامي مهيب عبد الهادي عن استيائه الشديد من قرار إدارة النادي الأهلي بالاستغناء عن التونسي علي معلول، مؤكدًا أن هذا القرار شكل خسارة كبيرة للفريق.

وقال مهيب في تصريحاته تلفزيونية : “من المسئول عن رحيل علي معلول؟ وما هو التقرير الذي اعتمد عليه، وبناءً على أي معايير تم اتخاذ هذا القرار؟ علي معلول كان يريد الاستمرار وكان لديه رغبة كبيرة جدًا في مواصلة المشوار مع الأهلي، ولو كانت الإدارة تريد الاستغناء عنه لكنا نقول ذلك بصراحة.”

وأضاف: “مستواه يظهر حتى في كأس العرب، وحتى لو قلنا إنه لا يساهم كثيرًا في الدفاع، يمكن تعديل خطة اللعب لخدمته، مثل 3-5-2. برحيلك يا إدارة الأهلي عن علي معلول ضيعتم على الفريق الكثير. يجب محاسبة من اتخذ هذا القرار، فهذا لا يليق بتاريخ اللاعب مع النادي.”

وتابع مهيب: “على الإدارة أن تتحمل مسؤوليتها وتوضح للجماهير أسباب رحيله، لأن هذا القرار أثار غضب الجمهور وأحدث حالة من الاستياء داخل الوسط الرياضي.”