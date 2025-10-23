خبير تكنولوجيا المعلومات يكشف حقيقة نزول الزرافة في نهر النيل.. فيديو

قال الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، إن فيديو نزول الزرافة في نهر النيل، مصنوع بالذكاء الاصطناعي بالرغم من تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضاف محمد عزام، في لقائه مع برنامج "الحياة اليوم" للإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة "الحياة"، أننا أمام معضلة كبيرة في عصر انفجار المعلومات الذي أدى إلى وباء المعلومات.

وأشار إلى أن الكثير من الترندات يتم هندستها بدرجة عالية جدا بما يعرف بتسليح المعلومة وتفخيخها، فهذه الترندات ليست عفوية، وهناك تقارير عن كيفية استخدام المعلومات لتوجيه الرأي العام ونشر الأخبار الكاذبة.

وأوضح أن حائط الصد هو وعي مستقبل المعلومة، فالشئ غير المنطقي لا يمكن أن يكون منطقي.