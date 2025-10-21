زرافة تستحم في نهر النيل؟.. الحقيقة الكاملة وراء الفيديو المنتشر

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بهروب زرافة ونزولها للاستحمام بنهر النيل بينما كان يصورها ويشاهدها الجميع فوق كوبري قصر النيل بالقاهرة .

حقيقة فيديو الزرافة

وأكد أحمد إبراهيم عضو اللجنة الإعلامية بالتحالف الوطنى لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان، أن هذا الفيديو الذى انتشر خلال الساعات الأخيرة غير حقيقي فهو عبارة عن فيديو مصنوع بالذكاء الاصطناعي.

وأشار "إبراهيم " خلال تصريحات ل "صدي البلد " ، إلي أن الغرض من تلك الفيديوهات معروف وهو نشر الشائعات بغرض جذب ملايين المشاهدات لتحقيق أرباح كبيرة .

وأضاف "عضو اللجنة الإعلامية بالتحالف الوطنى لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان" أن تطوير حديقة الحيوان يتضمن أيضا تطوير منظومة الأمن والسلامة من خلال إدارة العمليات الأمنية بأعلى معايير الكفاءة وأحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في هذا المجال، إلى جانب إطلاق تطبيقات تعليمية رقمية تفاعلية تُقدم للزوار معلومات ثرية عن الحيوانات وطرق العناية بها، مما يخلق تجربة ترفيهية وثقافية فريدة تستهدف العائلات والزوار من جميع أنحاء العالم.