محافظات

محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لموسم الأمطار.. وإزالة التعديات على نهر النيل

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعا اليوم مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الموارد المائية والري بالمحافظة، لمناقشة خطة استعداد المحافظة لموسم الأمطار والسيول، ومتابعة الموقف التنفيذي لإزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية.

توجيهات محافظ الغربية 

جاء ذلك في ضوء تنفيذ تكليفات مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وذلك بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام ، اللواء مهندس محمد عبد الفتاح السيد يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، والمهندس محمد أبو طيرة، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، والمهندسة أمل حامد، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الغربية.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الغربية تفاصيل خطة كل جهة في التعامل مع موسم الأمطار، وناقش الموقف الفعلي لجاهزية المعدات والسيارات المخصصة لشفط مياه الأمطار، موجهاً بسرعة الانتهاء من مراجعتها فنياً وتوزيعها على المناطق الأكثر تعرضًا للتجمعات المائية، مع وضع خطة انتشار واضحة تضمن سرعة التحرك وقت الطوارئ.

فرق طوارئ لدعم المواطن 

وشدد المحافظ على ضرورة جاهزية فرق الطوارئ في جميع المراكز والمدن والأحياء، وأن تكون على اتصال مباشر بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الساعة، مع تنفيذ خطة عاجلة لتطهير شبكات الصرف والمصارف  داخل نطاق كل مركز ومدينة قبل بدء فصل الشتاء، والتعامل الفوري مع أي معوقات أو تعديات تعيق حركة المياه.

وأكد “الجندي” أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية في حالة استعداد دائم، مشيراً إلى أن العمل الميداني هو المعيار الحقيقي لقياس الأداء، وأنه سيتابع بنفسه من خلال جولات ميدانية مفاجئة مستوى التنفيذ والجاهزية الفعلية على الأرض.

كما وجّه المحافظ بضرورة التنسيق المستمر بين شركة المياه وهيئة الصرف الصحي وقطاع الري، مؤكدًا أن “المسؤولية مشتركة، والعمل الجماعي هو الضمان الحقيقي لتجاوز أي موجة طقس غير مستقرة دون تأثير على حياة المواطنين أو المرافق الحيوية”.

وفيما يتعلق بملف إزالة التعديات على نهر النيل، شدّد اللواء أشرف الجندي على استمرار تنفيذ الموجة السابعة والعشرين بكل حزم، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي تعدٍّ على حرمة النيل أو المجاري المائية. 

كما وجّه المحافظ إدارات حماية النيل بضرورة تكثيف المرور اليومي على امتداد مجرى النهر والمصارف الرئيسية لرصد أي تعديات جديدة والتعامل الفوري معها، مع التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية أثناء التنفيذ لضمان الانضباط الكامل، مشيرًا إلى أن إزالة التعديات لا تقتصر على المخالفات القائمة فقط، بل تشمل أيضًا الوقاية من أي محاولات جديدة.

وأكد الجندي على أن الحفاظ على الموارد المائية مسؤولية وطنية وأمانة في أعناق الجميع، مشددًا على أن المحافظة ستواصل حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على المجاري المائية والترع والمصارف، والتصدي لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

واختتم محافظ الغربية الاجتماع بتأكيده على أن أجهزة المحافظة تواصل العمل بروح الفريق الواحد، وأن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ التكليفات أولًا بأول، مشيرًا إلى أن الهدف هو عبور موسم الأمطار بأمان كامل، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية دون أي تأثير على حياة المواطنين.

اخبار محافظة الغربية

