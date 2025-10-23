تحت رعاية محافظ الغربية.. 252 مشاركاً في ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري بالغربية

تحت رعاية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ينظم الأولمبياد الخاص المصري يوم السبت القادم فعاليات العاب ومسابقات محافظة الغربية، بمشاركة 252 لاعباً ولاعبة من أبطال الأولمبياد الخاص يمثلون مختلف هيئات المحافظة.

وتتضمن الفعاليات التي يستضيفها نادي طنطا الرياضي إقامة مسابقات في رياضة ألعاب القوى بمشاركة 77 لاعباً و41 لاعبة، ورياضة البوتشي بمشاركة 49 لاعباً و34 لاعبة، إلى جانب رياضة كرة القدم التي يشارك فيها 21 لاعباً من فرق الأولمبياد الخاص بالمحافظة.

وفي تصريح خاص، أكد الأستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، أن هذه الألعاب تأتي في إطار خطة البرنامج لتفعيل أنشطة الأولمبياد الخاص على مستوى محافظات الجمهورية، واكتشاف مزيد من المواهب من اللاعبين من لاعبو الاولمبياد الخاص ، مشيراً إلى أن محافظة الغربية تعد من المحافظات النشطة التي تتميز بقاعدة قوية من اللاعبين والمدربين المؤهلين.

وأضاف تهامي أن الألعاب تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام اللاعبين لإبراز قدراتهم الرياضية في أجواء من الدمج والمنافسة الشريفة، تمهيداً لترشيح أفضل العناصر للمشاركة في المسابقات الوطنية المقبلة.

ومن المقرر أن يقام على هامش المسابقات لقاء للمتطوعين يوم الجمعة 24 أكتوبر يتناول دور التطوع في دعم برامج وأنشطة الأولمبياد الخاص، وإعداد الكوادر الشبابية للمشاركة في الفعاليات المستقبلية.