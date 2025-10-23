الراحمون يرحمهم الله..الحماية المدنية بالمحلة تنقذ قطتين عالقتين داخل يافطة إعلانية

شهدت منطقة ميدان المشحمه بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية فجر اليوم واقعة تحرك قوات الحماية المدنية سعيا في انقاذ حياة قطتين عالقتين داخل يافطة إعلانية أعلي برج سكني وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وجود قطتين عالقتين داخل لافتة إعلانية أعلي برج سكني بمنطقة ميدان مشحمة بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع بسيارة مطافىء وتمكن قوات الحماية المدنية من إنقاذ القمتين رافعين شعار "الراحمون يرحمهم الله".

إنقاذ حياة قطتين

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.