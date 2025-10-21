قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية
استشهاد 13 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية
الوزراء: دعم غير مسبوق للمزارع .. الدولة تتحمل 70 مليار جنيه سنويًا لتوفير الأسمدة
مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"
الحكومة: مهرجان شتوي في تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين
دخول المساعدات وتذليل العقبات.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى إسرائيل
وزير الخارجية يُشيد بأداء فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية
وزير التعليم يعلن ترسيخ مادة البرمجة كعنصر أساسي في المنظومة التعليمية
بسبب رقصه داخل المدرجات.. 18 نوفمبر النطق بالحكم على مشجع كفر الزيات
فانس يزور الاحتلال.. ووثيقة مسربة تضم أسماء 30 ألف إسرائيلي
وسط ترقب مرموش.. ليلة أوروبية مشتعلة بين فياريال ومانشستر سيتي
800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم
محافظات

محور "محلة منوف" شريان مروري جديد يضفي على طنطا عنوان عروس الدلتا ويعزز الأمان على الطرق

الغربية أحمد علي

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن مشروع محور “محلة منوف” يمثل خطوة نوعية في تطوير البنية التحتية بمدينة طنطا، موضحًا أن المحور الجديد سيعيد رسم حركة المرور داخل المدينة، ويحد من الاختناقات المرورية ويعزز السلامة على الطرق، بما يليق بمكانة طنطا كعروس الدلتا.

دعم محافظ الغربية 

وأوضح المحافظ أن المحور صُمم وفق أحدث المعايير الهندسية، ليكون شريانًا يربط المناطق الحيوية داخل المدينة، ويوفر طريقًا بديلًا يسهّل حركة المركبات اليومية بين طنطا والمناطق المجاورة، ويخفض زمن التنقل، ما يسهم في تحسين انسيابية المرور ورفع مستوى الأمان للمواطنين.

وأشار اللواء الجندي إلى أن المشروع لا يقتصر على كونه طريقًا مروريًا فقط، بل يمثل جزءًا من خطة شاملة لتحسين المشهد الحضاري والعمراني لطنطا، من خلال أعمال التشجير والتنسيق الحضاري على جانبي الطريق، بما يضفي طابعًا جماليًا وحضاريًا يتماشى مع مكانة المدينة.

وأضاف المحافظ أن المحور سيعزز الترابط بين المناطق الحيوية، مثل مجمع الكليات ومنطقة التلفزيون والمناطق السكنية، ويساهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات للمواطنين، ويدعم رؤية المحافظة في التنمية المستدامة وتحقيق جودة حياة أفضل.

توجيهات محافظ الغربية 

وشدد اللواء أشرف الجندي على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروع وفق أعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن محافظة الغربية تسعى من خلال هذه المشروعات إلى تطوير البنية التحتية بشكل متكامل يعكس مكانة طنطا كمدينة نموذجية ومضيئة في قلب الدلتا.

تحسين خدمات المواطنين 

واختتم المحافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن محور “محلة منوف” سيكون إضافة حضارية لطنطا، ويشكل نموذجًا متكاملًا يجمع بين الأداء المروري الفعّال والجمالية العمرانية، بما يليق بتاريخ المدينة ومكانتها كعروس الدلتا.

