إسعاف الغربية تنقذ حياة عجوز توقف عضلة قلبه

نجح طاقم هيئة الإسعاف المصرية التابع لمحافظة الغربية في إنقاذ حياة رجل يبلغ من العمر 55 سنة عقب إصابته بنوقف مفاجئ في عضلة القلب والتنفس، حال تواجده داخل نادي "سيتي سبورت" المجاور لطريق «هاي واي» الزراعي بمدينة طنطا.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت غرفة عمليات هيئة الإسعاف إخطارا يفيد بتعرض أحد رواد النادي لحالة توقف قلب وتنفس.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وبمجرد وصول المسعف السيد جابر والسائق ساهر سلطان، قاما بعمل إنعاش قلبي رئوي للمصاب، واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية بنجاح حتى استقرت حالته وعادت النبضات مجددًا.

إنقاذ حياة عجوز

كما نقل المصاب إلى مستشفى جامعة طنطا لاستكمال تلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط إشادة كبيرة من المواطنين بجهود طاقم الإسعاف الذي سارع بالتدخل السريع والدقيق لإنقاذ حياة الرجل في اللحظات الحاسمة.