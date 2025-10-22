قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: الحكومة مهدت لقرار تحريك أسعار الوقود منذ عام
شوط أول - الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف بن شرقي
المحافظ يتفقد مرسى عبارة غرب أسوان الخدمي ويوجه بإحكام السيطرة عليه
تعرف على القصة الكاملة لحادث طلاب جامعة بنها بطريق أبو سمبل.. صور
محافظ أسوان يزور طلاب جامعة بنها المصابين فى حادث طريق أبوسمبل.. ويُحيل واقعةالحادث للتحقيق|صور
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
مصرع عاملين إثر سقوطهما داخل مصعد كهربائي بشركة خاصة في طنطا
إسبانيا ترفض النظر في الدعوى المقدمة ضد نتنياهو بشأن السفينة مادلين
جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة
سما المصري تتعرض لوعكة صحية وتطلب الدعاء لها بالشفاء
مدرسة بكفر الشيخ تعلن تعطيل الدراسة 3 أيام بسبب مولد الشيخ إبراهيم الدسوقي
محافظات

اجتماع موسع لـ محافظ الغربية مع السلاسل التجارية ويُوجّه بتخفيض الأسعار بدءاً من الغد

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

 ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعاً موسعاً بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس احمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية وقيادات الغرفة التجارية وعدد من كبار تجار السلاسل التجارية والماركت الكبرى وممثلي الأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك لمتابعة تنفيذ توجيهات الدولة بشأن ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال إطلاق تخفيضات موسعة على السلع والمواد الغذائية الأساسية.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك تنفيذاً لتكليفات مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ الغربية جميع السلاسل التجارية الكبرى والماركت والهايبرات بتنفيذ تخفيضات كبيرة على السلع اعتباراً من غدٍ الخميس، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق، مع الحفاظ على توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية وجودة عالية. وشدد على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تاجر أو جهة تمتنع عن تطبيق التخفيضات أو تحاول رفع الأسعار دون مبرر، موجهاً بتكثيف حملات المتابعة الميدانية بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة ومباحث التموين لضمان التزام الجميع.

دعم محافظ الغربية 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بدعم المواطن وتخفيف الأعباء عنه، موضحاً أن تلك المبادرة تأتي استكمالاً لتوجيهات مجلس المحافظين بضرورة إقامة منافذ ومعارض ثابتة ومتحركة لبيع السلع بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق، خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الأكثر احتياجاً، موجهاً بزيادة عدد المنافذ بالمراكز والمدن خلال الأيام المقبلة.

كما شدّد المحافظ على أهمية الإعلان الواضح عن أسعار السلع في أماكن العرض وعدم تغييرها إلا بعد التنسيق مع الجهات المختصة، والالتزام الكامل بمعايير الجودة وسلامة السلع المطروحة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مؤكداً أن أي ممارسات احتكارية أو حجب للسلع بغرض رفع الأسعار سيتم التعامل معها بحسم وفقاً للقانون.

واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة تواصل العمل بروح الفريق الواحد بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية والغرفة التجارية، لتحقيق استقرار الأسواق والحفاظ على حقوق المواطن، موجهاً بسرعة البدء في تنفيذ التخفيضات اعتباراً من صباح غدٍ بجميع السلاسل التجارية الكبرى، مع رفع تقارير يومية حول نسب التخفيضات ومدى التزام التجار بالتعليمات الصادرة.

