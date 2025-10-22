الصحراء الغربية.. كشفان بإنتاج 3550 برميل زيت و23 مليون قدم غاز يوميا

أعلن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية عن تحقيق سلسلة جديدة من الاكتشافات البترولية بالصحراء الغربية، والتى تمثل واحدة من أهم مناطق الإنتاج فى مصر.

وأوضح أن شركة خالدة للبترول حققت الكشفين (SHAI-3X وWD 33J-1X) بإجمالى إنتاج يزيد على 3550 برميل زيت خام و23 مليون قدم مكعب غاز يومياً، كما حققت شركة عجيبة للبترول الكشف (درة-44) بإنتاج 500 برميل يومياً، بينما سجلت الشركة العامة للبترول الكشف (GPU-1X) بمنطقة أبو سنان بمعدل 350 برميل يومياً.

وأضاف أن شركة بتروسنان للبترول نجحت فى تحقيق كشف جديد بمنطقة شرق علم الشاويش من خلال البئر (HG34/1 D-1X)، وتم ربطه على الإنتاج بمعدل يومى يقارب 1000 برميل زيت.

وأشار الوزير إلى أن هذه الاكتشافات جاءت من طبقات جيولوجية تُنتج لأول مرة، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات العاملة فى الصحراء الغربية للتوسع فى أعمال الحفر واستغلال مواردها بعمق أكبر.