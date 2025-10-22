قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي
موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقة
من الذهب والفضة.. الوزراء يوافق على إصدار عملات تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي يشيد بدور مصر في إنهاء الحرب بغزة ويؤكد على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي
إمام عاشور وإبراهيم عادل ضمن قائمة الكاف لأفضل لاعب داخل القارة
الرئيس السيسي: مصر تلتزم بسياسة متزنة لأمن واستقرار الشرق الأوسط
أبو هميلة: القمة المصرية الأوروبية تعزز الشراكة الاستراتيجية وتعمق التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين
أسعار الذهب محليا وعالميا تشهد انخفاضات.. وهذا سعر عيار 21 اليوم
الرئيس السيسي: الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطرابًا ومصر تلتزم بسياسة متزنة
9 غيابات في الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري
ميدو يرد على تصريحات ياسين منصور الخاصة بتشجيع 70% من الشعب لـ الأهلي
استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مصر.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم
اقتصاد

الصحراء الغربية.. كشفان بإنتاج 3550 برميل زيت و23 مليون قدم غاز يوميا

ولاء عبد الكريم

أعلن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية عن تحقيق سلسلة جديدة من الاكتشافات البترولية بالصحراء الغربية، والتى تمثل واحدة من أهم مناطق الإنتاج فى مصر.

وأوضح أن شركة خالدة للبترول حققت الكشفين (SHAI-3X وWD 33J-1X) بإجمالى إنتاج يزيد على 3550 برميل زيت خام و23 مليون قدم مكعب غاز يومياً، كما حققت شركة عجيبة للبترول الكشف (درة-44) بإنتاج 500 برميل يومياً، بينما سجلت الشركة العامة للبترول الكشف (GPU-1X) بمنطقة أبو سنان بمعدل 350 برميل يومياً.

وأضاف أن شركة بتروسنان للبترول نجحت فى تحقيق كشف جديد بمنطقة شرق علم الشاويش من خلال البئر (HG34/1 D-1X)، وتم ربطه على الإنتاج بمعدل يومى يقارب 1000 برميل زيت.

وأشار الوزير إلى أن هذه الاكتشافات جاءت من طبقات جيولوجية تُنتج لأول مرة، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات العاملة فى الصحراء الغربية للتوسع فى أعمال الحفر واستغلال مواردها بعمق أكبر.

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط... نكهة الخريف في كل قضمة

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق

أضرار خل التفاح.. تعرف عليها قبل استخدامه يوميا

