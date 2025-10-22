محافظ سوهاج: إقامة مجسم لوجه مينا وميريت في الممشى السياحي بالكورنيش الغربي

أجرى اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، جولة مسائية تفقدية بالكورنيش الغربي لمدينة سوهاج، شملت تفقد الممشى والمرسى السياحيين .

ووجّه المحافظ خلال الجولة بوضع سلات قمامة على أعمدة الإنارة بما يتماشى مع الهوية البصرية للمحافظة، وبما يليق بالمظهر العام، كما كلف بإقامة مجسم لوجه مينا وميريت في بداية ونهاية الممشى، وتنفيذ مقاعد رخامية وترميم الأرصفة لراحة المواطنين ورواد المنطقة.

محافظة سوهاج

ثم تفقد المحافظ المرسى السياحي، حيث وجّه بسرعة تنفيذ أعمال بلاط الإنترلوك بالمنطقة المحيطة بالمرسى، وإنشاء مقاعد جرانيت بطول 150 مترًا لخدمة الزائرين، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالمظهر العام للمرسى ليكون واجهة سياحية مشرفة تعكس جمال سوهاج وتاريخها العريق.

وأكد “سراج” خلال الجولة على ضرورة تعميم الزي الموحد للعاملين بمنظومة النظافة بجميع المراكز والمدن، بما يعزز الانضباط والمظهر الحضاري للعاملين في الشارع.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن أعمال التطوير تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو الارتقاء بالمظهر الجمالي وتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

واشار إلى أن المرسى السياحي والممشى الغربي سيكونان نموذجين حضاريين جاذبين لأبناء المحافظة وزائريها.