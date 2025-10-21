جامعة سوهاج تتوعد المعتدين على طبيبة داخل المستشفى الجامعي: لن نتهاون في حماية كوادرنا

أصدرت جامعة سوهاج بيانًا إعلاميًا أدانت فيه بأشد العبارات واقعة الاعتداء التي شهدتها المستشفيات الجامعية اليوم، عقب تعرض طبيبة مقيمة بقسم الجراحة العامة والمناظير لاعتداء أثناء تأدية واجبها الطبي الإنساني داخل وحدة المناظير.

جامعة سوهاج

وأكدت الجامعة في بيان أنه تم تحرير المحضر رقم 7314 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2025 بشأن الواقعة، مشددة على أنها تتابع مجريات التحقيق لحظة بلحظة لضمان محاسبة المتورطين في هذا الحادث المؤسف.

وشددت إدارة الجامعة على أن سلامة وأمن الطواقم الطبية والعاملين بالمستشفيات الجامعية تمثل أولوية قصوى.

وأكدت أنها لن تدخر جهدًا في حماية كوادرها وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى في مناخ يسوده الاحترام والأمان.

واختتم البيان بتأكيد الجامعة على أنها لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بحرمة المستشفيات الجامعية أو الاعتداء على العاملين بها.

وأشارت إلى أن دور الأطباء الإنساني يفرض على الجميع احترامهم وتقدير رسالتهم السامية في خدمة المرضى والمجتمع.