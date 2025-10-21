الحكومة: إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وجدد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء حرصه على متابعة مستجدات ما يتم تنفيذه من مشروعات لإنتاج الطاقة الكهربائية من مختلف مصادرها، وخاصة المتجددة منها، وذلك بما يسهم في اتاحتها، تلبية لمختلف المتطلبات التنموية والاستهلاكية، وتعظيما لما نمتلكه من مقومات وامكانيات تسهم في زيادة نسبة مشاركة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة.

وخلال اللقاء، أطلع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رئيس الوزراء على نتائج الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية.

ولفت المهندس محمود عصمت، في هذا الصدد، إلى أنه تم إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بهدف الإشراف على مختلف مراحل تنفيذ مشروعات الإنشاء والتشغيل التجريبي لمحطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، على أن يتم ذلك وفقًا لأعلى المعايير والممارسات الدولية في مجالات الأمان النووي والجودة والشفافية.

وأوضح وزير الكهرباء أن إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، يأتي في إطار حرص الدولة على إقامة بنية مؤسسية قوية لإدارة مشروعها للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومشروعات توليد الكهرباء بواسطة الطاقة النووية، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والدولية المعنية، لافتا إلى أن إنشاء الجهاز من شأنه أن يسهم في تعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، من خلال العمل المشترك مع مختلف الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية.

وانتقل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اللقاء، للحديث عن جهود دعم المؤسسات البحثية والعلمية التابعة للوزارة، منوها في هذا الصدد إلى خطة العمل التكاملي بين الهيئات النووية لتوحيد الجهود، والتعاون والتنسيق بين "الطاقة الذرية"، و"المحطات والمواد النووية" وجهاز الإشراف على المشروعات النووية، لدعم المشروعات البحثية التطبيقية وتوطين التكنولوجيا الحديثة.