مسجلون خطر يعتدون على طبيبة داخل مستشفى سوهاج الجامعي

في واقعة صادمة هزّت الوسط الطبي بمحافظة سوهاج، شهدت وحدة المناظير والجراحة العامة بمستشفيات جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، حادث اعتداء عنيف حين أقدم ثلاثة أشخاص من المسجلين خطر على مهاجمة طبيبة أثناء تأدية عملها داخل الوحدة، في مشهد أثار حالة من الغضب والاستنكار بين الأطباء والعاملين بالمستشفى.

وسارع أفراد الأمن الداخلي بالمستشفى إلى التدخل والسيطرة على المعتدين، الذين ألحقوا تلفيات ببعض محتويات الوحدة، قبل تسليمهم إلى نقطة الشرطة التابعة للمستشفى.

جامعة سوهاج

وتم تحرير مذكرة رسمية بالواقعة، وتوثيق ما ترتب عليها من أضرار، فيما كشفت التحريات الأولية أن المتهمين مطلوبون في قضايا وأحكام جنائية سابقة، وتم تحويلهم إلى قسم شرطة ثان سوهاج لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، وجّه الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور مجدي أمين، عميد كلية الطب، والدكتور أحمد كمال، مدير المستشفيات الجامعية، تعليمات صارمة باتخاذ أقصى الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مؤكدين أن الجامعة لن تتهاون في حماية كوادرها الطبية، ولن تسمح بأي تجاوز يمس حرمة المستشفيات الجامعية أو أمن العاملين بها.

كما انتقل وفد من نقابة أطباء سوهاج برئاسة الدكتورة إيمان سلامة، وكيل النقابة، والدكتور محمد حسني، أمين الصندوق، والدكتور محمد حسين راغب، عضو المجلس، لمتابعة الموقف ميدانيًا، وتقديم الدعم النفسي والقانوني للطبيبة المعتدى عليها.

وأكدت النقابة في بيان رسمي، أنها ستتابع مجريات التحقيق عبر مستشارها القانوني حتى يُحاسب المعتدون، مشددة على أن تكرار وقائع الاعتداء على الأطباء يمثل تهديدًا خطيرًا للمنظومة الصحية، ويستلزم تدخلًا حاسمًا وسريعًا من الجهات المعنية بتطبيق العقوبات الرادعة لحماية الفرق الطبية أثناء أداء واجبهم الإنساني.