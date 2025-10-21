حلقة مفتوحة.. أحمد موسى يقدم تغطية خاصة غدا الأربعاء لفعاليات القمة المصرية الأوروبية

أعلن الإعلامي أحمد موسى، أنه سوف يقدم حلقة خاصة تبدأ في السادسة من مساء الغد وذلك لتغطية فعاليات الزيارة التاريخية الهامة التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور القمة المصرية الأوروبية.

وقال أحمد موسى ، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلدد، أن الرئيس السيسي سوف يشارك في الحدث الاقتصادي الأهم غدًا بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

وقال أحمد موسى ، إنه من المقرر أن يكون للرئيس السيسي كلمة في هذه الفعالية، ثم يتوجه إلى مقر الاتحاد الأوروبي ويلتقي رئيس المجلس الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي وبعد ذلك تعقد القمة المصرية الأوروبية.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الرئيس السيسي سوف يتوجه إلى البرلمان الأوروبي، معلقا: البرلمان هذا كان مصدر صداع لمصر، ويصدر تقارير ضدنا واليوم باتت العلاقة قوية وهناك استقبال كبير للرئيس السيسي.

وأردف أن الرئيس سوف يتوجه للقصر الملكي في بلجيكا ويلتقي الملك في المكتب الملكي الخاص، وذلك صباح الخميس قبل أن يعود إلى أرض بعد انتهاء هذه الزيارة التاريخية.

وأكد أنه من المفترض أن يتم الإعلان عن شريحة ثانية قدرها 4 مليارات دولار من الدعم النقدي الموجه لمصر، موضحا أن هناك دعم خاصة لمشروعات الطاقة وخاصة الهيدروجين الأخضر، وسيكون هناك تنسيق بالدعم الموجه لمصر.