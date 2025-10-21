بريميرليج.. هالاند وريس جيمس وماجواير يتنافسون على لقب الأفضل في الجولة الثامنة

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثامنة من موسم 2025-2026، بعد ختام منافسات الأسبوع الذي شهد تألق عدد من نجوم البطولة وعودة بعض الأسماء الكبيرة إلى الواجهة.

وضمّت القائمة ثمانية لاعبين قدموا مستويات مميزة، جاء على رأسهم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، الذي واصل هوايته في تحطيم الأرقام بعدما أحرز هدفين خلال خمس دقائق في شباك إيفرتون، رافعًا رصيده إلى 11 هدفًا في الموسم و96 هدفًا في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه.

وفي المقابل، احتفل ريس جيمس قائد تشيلسي بمباراته رقم 200 مع الفريق بأداء استثنائي أمام نوتنجهام فورست، حيث صنع الهدف الأول وسجل الثالث، ليساهم في فوز البلوز بثلاثية نظيفة وارتقائه للمركز الخامس.

كما خطف الشاب جونيور كروبي الأضواء بثنائية مميزة لبورنموث أمام كريستال بالاس في ظهوره الأول كأساسي، بينما واصل هاري ماجواير تألقه بقميص مانشستر يونايتد بعدما سجّل هدف الفوز في القمة أمام ليفربول، ليعيد الشياطين الحمر إلى طريق الانتصارات.

أما جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس، فقدم أداءً قويًا رغم التعادل مع بورنموث، مسهمًا في الأهداف الثلاثة لفريقه، في حين واصل بيدرو نيتو نجم تشيلسي تألقه اللافت بتسجيل هدف رائع من ركلة حرة، مؤكّدًا مكانته كأحد أبرز اكتشافات الموسم.

من جانبه، حافظ بوكايو ساكا جناح آرسنال على مستواه الثابت، بعدما صنع هدفًا مؤثرًا في فوز فريقه الأخير، بينما اختتم الفرنسي الشاب نوردي ميكولي لاعب وست هام القائمة بعد أداء قوي في وسط الملعب، قاد من خلاله فريقه لتحقيق فوز مهم.

وسيُعلن عن الفائز بالجائزة عبر تصويت الجماهير خلال الأيام المقبلة عبر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز.