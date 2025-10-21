هل يجامل الحكام ريال مدريد؟.. رد قوي من كورتوا على رئيس برشلونة

رد تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، على ادعاء خوان لابورتا، رئيس برشلونة، بأن الحكام يجاملون الميرنجي في مباريات الدوري الإسباني.

وقال كورتوا في تصريحات أبزرها فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”: إدعاء رئيس برشلونة لابورتا بأن ريال مدريد يحظى بتفضيل الحكام؟ يقول ذلك لأنه مُلزمٌ بذلك"

وأضاف: “منذ انضمامي إلى ريال مدريد، لاحظتُ أننا لم نُحظَ بتفضيل الحكام قط، بل على العكس تمامًا، هناك قضية نيجريرا وغيرها”.

تفاصيل حول قضية نيجريرا

تتعلق القضية المثيرة للجدل بقيام نادي برشلونة، خلال فترات رئاسية سابقة، بتحويل أموال لمسئولين بارزين سابقين في لجنة الحكام بالدوري الإسباني، وعلى رأسهم إنريكيز نيجريرا، مقابل ما قيل إنها "خدمات استشارية" متصلة بمجال التحكيم.

وكان كل من ألبرت سولير سيكيليا، والرؤساء السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، بالإضافة إلى أوسكار جراو المدير العام الأسبق، وممثل الحكم تشافي إسترادا فرنانديز، قد تقدموا باستئناف جماعي ضد القرار القضائي الصادر في 26 فبراير 2025، والذي قضى بتمديد فترة التحقيقات ستة أشهر إضافية تبدأ من 1 مارس 2025.

يذكر أن القضية قد أثارت جدلاً واسعًا منذ الكشف عنها، لارتباطها بواحد من أنجح الأندية في العالم، وسط تساؤلات متزايدة عن مدى تأثير "الخدمات الاستشارية" التي قدمها نيجريرا ومسئولون آخرون على نتائج مباريات الليغا خلال السنوات الماضية.