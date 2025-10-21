هل يسحب لقب السوبر من أهلي جدة؟.. رئيس الاتحاد السعودي يكشف مفاجأة

كشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، مفاجأة بشأن إمكانية سحب لقب كأس السوبر السعودي 2025 من أهلي جدة.

وكان الأهلي شارك بدلاً من الهلال الذي أعلن اعتذاره عن المشاركة، ليفوز على القادسية في نصف النهائي 5-1، ثم توج على حساب النصر بركلات الترجيح، وهو ما دفع البعض للتشكيك في قانونية مشاركة الأهلي خاصة أن الهلال اُعتبر مهزوما 3-0.

هل يُسحب كأس السوبر السعودي من الأهلي؟

من جانبه قال المسحل في تصريحات تلفزيونية: “لوائح النظام الأساسي تلزمنا بتنفيذ قرارات مركز التحكيم الرياضي، وبالتالي أي قرار يصدر بشأن السوبر السعودي سننفذه”.

وأضاف: “القضية ما زالت منظورة، والنظام يمنعني من التعليق عليها باعتبار أن الاتحاد طرف فيها، لكن ما يمكنني تأكيده هو أننا سنحترم أي قرار يصدر عن مركز التحكيم الرياضي”.