قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي
الحكومة: إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء
مقصدش.. ماذا قال المتهم بارتكاب حادث دهس الشيخ زايد في التحقيقات؟
ترامب يحذر حماس: حلفاء أمريكا مستعدون لتأديب الحركة إذا خالفت التزاماتها في غزة
حماس تعلن استعدادها لتسليم جثـ.ـتي رهينتين في غزة ضمن اتفاق تبادل الأسرى والجثـ.ـث
ترامب: دول حليفة رحبت بتشكيل قوة عسكرية كبيرة والذهاب لغزة
ترامب لـ زيلينسكي: لا أسلحة أمريكية قريبا.. وواشنطن تضغط لإنهاء الحرب عبر قمة ثلاثية في بودابست
لأول مرة في مصر .. نجاح مصانع العربية للتصنيع في عمرة وإصلاح توربينات مصانع الأسمدة الأزوتية
تم استخراجهما من غزة.. حماس: سنسلم رفات 2 الإسرائيليين مساء اليوم
٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية
مسئول أممى يشيد بدور الشرطة المصرية فى بعثات الأمم المتحدة
محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد مع ليفربول في مواجهة فرانكفورت
هل يسحب لقب السوبر من أهلي جدة؟.. رئيس الاتحاد السعودي يكشف مفاجأة

تتويج أهلي جدة بكأس السوبر السعودي
تتويج أهلي جدة بكأس السوبر السعودي

كشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، مفاجأة بشأن إمكانية سحب لقب كأس السوبر السعودي 2025 من أهلي جدة.

وكان الأهلي شارك بدلاً من الهلال الذي أعلن اعتذاره عن المشاركة، ليفوز على القادسية في نصف النهائي 5-1، ثم توج على حساب النصر بركلات الترجيح، وهو ما دفع البعض للتشكيك في قانونية مشاركة الأهلي خاصة أن الهلال اُعتبر مهزوما 3-0.

هل يُسحب كأس السوبر السعودي من الأهلي؟

من جانبه قال المسحل في تصريحات تلفزيونية: “لوائح النظام الأساسي تلزمنا بتنفيذ قرارات مركز التحكيم الرياضي، وبالتالي أي قرار يصدر بشأن السوبر السعودي سننفذه”.

وأضاف: “القضية ما زالت منظورة، والنظام يمنعني من التعليق عليها باعتبار أن الاتحاد طرف فيها، لكن ما يمكنني تأكيده هو أننا سنحترم أي قرار يصدر عن مركز التحكيم الرياضي”.

الاتحاد السعودي لكرة القدم أهلي جدة السوبر السعودي ياسر المسحل الهلال

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

التعليم: 10 جنيه غرامة انذار للطلاب المتغيبين و25 جنيه لإعادة قيد المفصولين

طماطم 023 F1

ليس طائرة حربية.. لماذا يتفوق صنف طماطم 023 F1 عند المزارعين؟

إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر

إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر

وحدة الطعام المتنقلة

عايز تشتغل.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

أكثر 5 سيارات مبيعًا في عام 2025.. فورد وشيفروليه تتصدران

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

