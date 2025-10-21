قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتفاء بجهوده .. الجالية المصرية فى فرنسا تنحت تمثالا للرئيس السيسي
موعد بداية فصل الشتاء في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي
هلع من انهيار وقف النار| الإدارة الأمريكية تسعى لردع استئناف نتنياهو للقتال في غزة
بعد تخطى الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم
بعد حادثة طفل الإسماعيلية.. أشهر ألعاب الفيديو العنيفة لغرس السلوك العدواني| احذرها
يهودا والسامرة.. قرار إسرائيلي عاجل من رئيس الشاباك يخص الضفة الغربية
مصر وأوزبكستان تبحثان تعزيز التعاون السياحي على هامش منتدى السياحة العالمي ببروكسل
عبد الجواد يتفقد غرفة العمليات المركزية لحزب مستقبل وطن استعدادا لانتخابات البرلمان
لا داعي للقلق.. 24 حالة إصابة بالجدري المائي داخل مدرسة بالمنوفية .. القصة كاملة
بعد زيادة أسعار البنزين.. شعبة المخابز تكشف مصير رغيف العيش: لا مساس بسعره
الأردن: مباحثات مع العراق لتجديد اتفاقية النفط واستقبال 117 ألف برميل حتى يناير 2026
سامي مغاوري لـ "صدى البلد": الجزء الخامس من اللعبة مليء بالمفاجآت
رياضة

تطوير ملعب مركز شباب كفر نصار بالجيزة

وزارة الشباب: تطوير ملعب مركز شباب كفر نصار بالجيزة
وزارة الشباب: تطوير ملعب مركز شباب كفر نصار بالجيزة
أ ش أ

تم الانتهاء من أعمال تطوير ملعب مركز شباب كفر نصار بمحافظة الجيزة، والذي يقع بجوار المتحف المصري الكبير، تزامنًا مع قرب افتتاح المتحف وما تشهده المنطقة من طفرة حضارية وتنموية شاملة.


وذكرت وزارة الشباب والرياضة في بيان اليوم أن التطوير جاء مع اقتراب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر يوم السبت 1 نوفمبر 2025، وسط احتفالية كبرى تمتد لثلاثة أيام متتالية، يشهد خلالها الحدث حضور عدد من رؤساء الدول وشخصيات عامة ودولية بارزة.


يأتي هذا التطوير ليواكب هذا الحدث العالمي ويعكس ما تشهده المنطقة من مشروعات تطوير كبرى تتماشى مع رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.


كما يأتي هذا التطوير في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالمظهر الحضاري لمراكز الشباب الواقعة في نطاق المشروعات القومية الكبرى، وتوفير بيئة رياضية متكاملة تخدم شباب وأهالي المنطقة، وتعزز من دور مراكز الشباب كمحور رئيسي في التنمية المجتمعية.


تم تنفيذ المشروع بواسطة شركة المدن، وتحت إشراف مركز استشارات جامعة القاهرة، لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى المعايير الفنية والهندسية، وبما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتطوير البنية التحتية الرياضية على مستوى الجمهورية.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خطة الوزارة لتنفيذ سياسة الدولة في تطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية أعمال تطوير ملعب مركز شباب كفر نصار بمحافظة الجيزة المتحف المصري الكبير طفرة حضارية وتنموية شاملة

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

الإسماعيلي

محمد صبحي: عهد الإسماعيلي في وجود يحيي الكومي كان تستيف أوراق وارتكب كوارث

يارا عاطف

فيفا يختار محكمة مصرية لإدارة مباراة ساموا وكندا بمونديال الناشئات

وزارة الشباب: تطوير ملعب مركز شباب كفر نصار بالجيزة

بالصور

فيديو

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

