حارس مرمي الدراويش السابق: مجلس الإسماعيلي ارتكب مخالفات جسيمة

أكد محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي السابق، أن النادي الإسماعيلي عانى طوال السنوات الماضية من سوء الإدارات السابقة للنادي.

وقال صبحي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: الأزمات التي يمر بها الإسماعيلي بسبب الادارة غير الاحترافية في المجالس السابقة وليس فقط المجلس الحالي.

واضاف صبحي: كنا نتوسم خيراً في نصر ابو الحسن من أجل إعادة الإسماعيلي لمكانته المعهودة ولكن وعوده كلها زائفة

وتابع: نصر ابو الحسن ارتكب مخالفات جسيمة واشكر وزارة الرياضة على تدخلها في التوقيت المثالي قبل فوات الأوان.