تطورات جديدة بشأن إصابة إمام عاشور وأزمة محمود بنتايج

كشف الإعلامي كريم رمزي عن تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور لاعب فريق الأهلي بعد إصابته بفيروس A.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: انتشرت خلال الساعات الماضية اقاويل كثيرة عن حالة إمام عاشور لاعب الأهلي ولكن هذه الأقاويل غير دقيقة.

وأضاف: حالة إمام عاشور الصحية مطمئنة ولكن مازال يحتاج للوقت حتي يعود للتدريبات، ولكن حالة إمام عاشور ليست خطيرة واللاعب بخير.

وتابع: أطالب مسئولي الزمالك، باحتواء أزمة وكيل محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق فيما يخص مستحقاته المتأخرة .

وتابع: وكيل بنتايج يتحدث كثيرا في وسائل الإعلام وأطالب مسئولي الزمالك باحتواء أزمته لأن ذلك ليس في صالح نادي الزمالك.