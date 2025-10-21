محمد صبحي: عهد الإسماعيلي في وجود يحيي الكومي كان تستيف أوراق

أكد محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي السابق، أن مجلس الإسماعيلي السابق برئاسة يحيى الكومي سبب رئيسي في معظم الأزمات التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي

وقال صبحي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: عهد الإسماعيلي في وجود المجلس السابق يحيي الكومي كان " يستف" الأوراق وارتكب كوارث

واضاف: مجلس الإسماعيلي السابق برئاسة يحيى الكومي سبب كبير ورئيسي في الديون التي يعاني منها الإسماعيلي من تعاقد مع لاعبين وعدم سداد مستحقات

وتابع: لا نتسول من اجل الإسماعيلي ولكن يجب ان تدار الأمور بشكل محترف في الإدارة القادمة للنادي

وأردف:اول خطوة منتظرة من اللجنه المعينه للإسماعيلي هي حل ازمة الديون الخارجية، وتنازلت عن كافه مستحقاتي السابقه حباً في الإسماعيلي