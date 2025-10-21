محافظ سوهاج يسلم 60 مشروعا للتمكين الإقتصادي لمحدودي الدخل

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بتسليم عدد 60 مشروعًا للتمكين الاقتصادي للأسر محدودي الدخل من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، بالتعاون بين التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية التابعة لـ “أخبار اليوم”.

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشتهم.

محافظة سوهاج

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، وعمرو إبراهيم المدير التنفيذي للمؤسسة نائبا عن صفية مصطفى أمين رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وعددا من مسئولي المؤسسة، والقيادات التنفيذية.

وأكد محافظ سوهاج حرص المحافظة على دعم وتوسيع قاعدة الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، معربا عن تقديره لدور مؤسسة "مصطفى وعلي أمين" في العمل الخيري والمجتمعي، ومساهمتها المستمرة في تنفيذ المبادرات التنموية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن المشروعات تضمنت تسليم 30 مشروع "تروسيكل" و30 مشروع "ماكينة خياطة وسرفلة"، مقدمة للأسر المستفيدة بهدف دعم فرص التشغيل الذاتي وتعزيز التمكين الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى الدخل للأسرة المصرية.

ومن جانبه، أعرب المدير التنفيذي للمؤسسة عن شكره وتقديره لمحافظ سوهاج على دعمه الدائم لأنشطة المؤسسة، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار مبادرة " إصنع نفسك " استكمالًا لجهود المؤسسة في تحسين معيشة الأسر البسيطة وتمكينها اقتصاديًا من خلال مشروعات صغيرة توفر دخلاً مستدامًا.