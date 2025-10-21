قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السياحة والآثار تؤكد: مقبرة الملك توت عنخ آمون في حالة جيدة
تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء
مدبولي يناقش عددا من القضايا المهمة في اجتماع الحكومة الأسبوعي
هل يجامل الحكام ريال مدريد؟.. رد قوي من كورتوا على رئيس برشلونة
بريميرليج.. هالاند وريس جيمس وماجواير يتنافسون على لقب الأفضل في الجولة الثامنة
قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي
الحكومة: إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء
مقصدش.. ماذا قال المتهم بارتكاب حادث دهس الشيخ زايد في التحقيقات؟
ترامب يحذر حماس: حلفاء أمريكا مستعدون لتأديب الحركة إذا خالفت التزاماتها في غزة
حماس تعلن استعدادها لتسليم جثـ.ـتي رهينتين في غزة ضمن اتفاق تبادل الأسرى والجثـ.ـث
ترامب: دول حليفة رحبت بتشكيل قوة عسكرية كبيرة والذهاب لغزة
ترامب لـ زيلينسكي: لا أسلحة أمريكية قريبا.. وواشنطن تضغط لإنهاء الحرب عبر قمة ثلاثية في بودابست
محافظات

محافظ سوهاج يسلم 60 مشروعا للتمكين الإقتصادي لمحدودي الدخل

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بتسليم عدد 60 مشروعًا للتمكين الاقتصادي للأسر محدودي الدخل من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، بالتعاون بين التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية  التابعة لـ “أخبار اليوم”.

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشتهم.

محافظة سوهاج

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، وعمرو إبراهيم المدير التنفيذي للمؤسسة نائبا عن صفية مصطفى أمين رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وعددا من مسئولي المؤسسة، والقيادات التنفيذية.

وأكد محافظ سوهاج حرص المحافظة على دعم وتوسيع قاعدة الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، معربا عن تقديره لدور مؤسسة "مصطفى وعلي أمين" في العمل الخيري والمجتمعي، ومساهمتها المستمرة في تنفيذ المبادرات التنموية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن المشروعات تضمنت تسليم 30 مشروع "تروسيكل" و30 مشروع "ماكينة خياطة وسرفلة"، مقدمة للأسر المستفيدة بهدف دعم فرص التشغيل الذاتي وتعزيز التمكين الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى الدخل للأسرة المصرية.

ومن جانبه، أعرب المدير التنفيذي للمؤسسة عن شكره وتقديره لمحافظ سوهاج على دعمه الدائم لأنشطة المؤسسة، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار مبادرة " إصنع نفسك " استكمالًا لجهود المؤسسة في تحسين معيشة الأسر البسيطة وتمكينها اقتصاديًا من خلال مشروعات صغيرة توفر دخلاً مستدامًا.

