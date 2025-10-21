قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كشف تفاصيل صفقة ضم زيزو من الزمالك.. أحمد حسام عوض يحكي رحلة عشقه للنادي الأهلي
النجم التركي سركان شاي أوغلو: الجونة «مكان خلاب» وسأزور الأهرامات في أقرب وقت |فيديو
استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل
وزير الخارجية: تعنت إثيوبيا أوصل مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود.. ومصر ستدافع عن أمنها المائي
رسمياً.. إلغاء مباراة برشلونة وفياريال في ميامي لهذا السبب
زيادة إصابات الجديري المائي بمدرسة المنوفية لـ24 وعزل المصابين 10أيام وتطهير الفصول
الأسعار أول نوفمبر.. 12 ألف تأشيرة لحج الجمعيات الأهلية | تفاصيل
مسئول بالبيت الأبيض: لا توجد خطط لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب
باريس: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر بـ88 مليون يورو
إندبندنت: إرسال قوات بريطانية إلى إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة
دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي بين آرسنال وأتلتيكو مدريد
يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء
متحدث "الوزراء" يؤكد أهمية التزام التجار بإعلان الأسعار.. وعدم وجود زيادات غير مبررة

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس رئاسة الوزراء
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس رئاسة الوزراء
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أهمية ضبط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في الأسواق والمواقع والمنافذ المخصصة لبيعها.


كما أكد الحمصاني - في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"- أهمية التزام التجار بإعلان الأسعار على السلع بشكل واضح وعدم وجود أي زيادات غير مبررة في الأسعار، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على ضمان وفرة السلع في الأسواق.


وأوضح أن ما أمر به رئيس مجلس الوزراء هو جزء من عملية إحكام الرقابة على الأسواق لمنع زيادات غير مبررة فى الأسعار، بالتنسيق ما بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية، لضمان الحفاظ على مستوى أسعار السلع وتوافرها في الأسواق.


و شدد المتحدث على أهمية وقف أي تعديات على الأراضي الزراعية ومحاولات التعدي على حرم نهر النيل وأراضي طرح النهر والرصد الفورى لأى مخالفات، مؤكدا ضرورة التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، لافتا إلى رئيس مجلس الوزراء أكد ضرورة التصدي لأي تجاوزات أو مخالفات للبناء أو تعد على الأراضي الزراعية خلال فترة الانتخابات البرلمانية. 

المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس رئاسة الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهمية ضبط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية زيادات غير مبررة في الأسعار

